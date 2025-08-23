ตร.อุทัย สกัดขบวนรถส่งยาบ้า จับคันค้นของกลางได้ ค้นเจอ 2.6 ล้านเม็ด มีหนีรอด 2 คัน  

อุทัยธานี – ตำรวจรวบคนส่งยาบ้า พร้อมของกลางได้กว่า 2.6 ล้านเม็ด ส่วนผู้ร่วมขบวนการหลบหนีไปได้อีก 2 คัน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2568 ที่ จ.อุทัยธานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สว่างอารมณ์ และ สภ.ทัพทัน ได้รับแจ้งจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีว่า ให้เฝ้าระวังขบวนรถยนต์ต้องสงสัยกำลังลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายจากโซนภาคเหนือผ่านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ จึงวางแผนสกัดจับกุม
โดยขณะที่ สภ.สว่างอารมณ์ กำลังตั้งจุดสกัด เจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.สว่างอารมณ์สังเกตเห็นขบวนรถเชื่อว่าเป็นรถต้องสงสัยตามที่ได้รับแจ้ง จึงขับรถออกติดตาม จนสามารถสกัดจับรถกระบะบรรทุกสีบรอนซ์เงินทะเบียน จ.ตาก ได้ที่บริเวณถนนสายสว่างอารมณ์-ทัพทัน บ้านหนองกระดี่ หมู่ 3 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ตรวจค้นภายในตู้ทึบท้ายกระบะบรรทุกพบของกลางยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ จึงจับกุมผู้ต้องหา ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดฯ จำนวน 1 ราย พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน 13 กระสอบ รวมยาบ้า 2,600,000 เม็ด 2.รถกระบะบรรทุกตู้ทึบ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน จ.ตาก จำนวน 1 คัน
โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ” ส่วนรถยนต์ อีก 2 คัน ทราบภายหลังว่าเป็นรถติดตามได้ขับหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงาน สภ.ทัพทัน และสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
