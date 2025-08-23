ด่วน! นักโทษ หลบหนีจากเรือนจำนนทบุรี จนท.เร่งตามตัว
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายอุดม สุขทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง 2 โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก แจ้งเตือนประชาชน หลังมีผู้ต้องขังรายหนึ่งหลบหนีจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี โดยได้เปิดเผยรายละเอียดบางส่วนเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามจับกุมหรือแจ้งเบาะแส ดังนี้
ผู้ต้องขังคนดังกล่าว ชื่อ ภาพ น.ช.อนุชิต สุขสุด เป็นผู้ต้องขังกองนอกประจำร้านหับเผยของเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ชุดที่หลบหนีคือชุดสีส้มตามภาพ ท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 191 หรือแจ้งประสานยังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี @เรือนจำจังหวัดนนทบุรี 02-526-6481