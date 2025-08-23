DSI พบพิรุธ ที่ดินเขากระโดง โยงนักการเมือง โอนกลับไปมาปี 65-66 ส่อเข้าข่ายคดีพิเศษ

DSI เจอพิรุธนิติกรรมอำพรางโฉนดที่ดินเขากระโดง หลังข้อมูลสารบบที่ดิน ชี้ มีนักการเมืองเป็นเจ้าของที่ดิน-พฤติกรรมโอนที่ดินกลับไปกลับมาช่วงปี 65 และก่อนเลือกตั้งปี 66 ขณะที่ประเด็น “สิ่งปลูกสร้างทับที่สาธารณะ” มีสนามฟุตบอลอยู่ในพื้นที่การรถไฟฯ เหตุ ระวางโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงมีทางสาธารณะพาดผ่านสนามฟุตบอล อีกทั้งบางส่วนของสนามไม่มีเอกสารสิทธิ แย้ม หากครอบครองที่ดินเกิน 50 ไร่ และเป็นการออกโฉนดมิชอบ บุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดินการรถไฟฯ ส่อเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษความผิดฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พ.ต.ต.ณฐพล ดิษยธรรม ผอ.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสืบสวนเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการครอบครองและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ อันอาจเป็นที่ดินของรัฐและเกี่ยวข้องกับกลุ่มคณะบุคคลหลายฝ่าย เป็นเรื่องสืบสวนที่ 97/2568 พร้อมให้ดำเนินการสอบสวนปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐาน ประสานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย และจังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า สำหรับการลงพื้นที่ที่ผ่านมาของดีเอสไอ ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค. โดยในวันที่ 19 ส.ค. เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้พบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนเดินทางต่อไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับข้อมูลว่า ภายหลังจากมีคำพิพากษาศาลปกครองว่าที่ดินเป็นของการรถไฟฯ ก็ได้มีชาวบ้านประมาณ 300 ราย มายื่นร้องขอความเป็นธรรม ทางจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและส่งเรื่องให้สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการต่อไปเรียบร้อยแล้ว
ส่วนกรณีเรื่องแผนที่ที่การรถไฟฯ ทำร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ตามคำสั่งศาลปกครอง แสดงพื้นที่เดิม จำนวน 5,083 ไร่ แต่การวัดในระบบใหม่เมื่อเดือน ก.ค.67 พบพื้นที่จริง จำนวน 4,414 ไร่นั้น รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยอีกว่า การวัดแผนที่เป็นการวัดโดยคำสั่งศาลปกครองกลางที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร้องขอให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่การรถไฟฯ เพื่อตำแหน่งที่ชัดเจนด้วยการวัดที่ โดยมีเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ร่วมรังวัดด้วย อีกทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ทำการรังวัดตามอำนาจหน้าที่ ผลการรังวัดจึงได้เป็นเนื้อที่ 4,414 ไร่ดังกล่าว
สำหรับประเด็นระวางของแผนที่ที่พบมีสิ่งปลูกสร้างทับที่สาธารณะ และอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีการขออนุมัติหรือไม่นั้น รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยอีกว่า ข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่ได้มีการแจ้งว่า สิ่งปลูกสร้างทับที่สาธารณะ ประกอบด้วย สนามฟุตบอลในพื้นที่ของการรถไฟฯ เนื่องจากตามระวางโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดง มันจะมีทางสาธารณะพาดผ่านสนามฟุตบอล และบางส่วนของสนามฟุตบอลก็ไม่มีเอกสารสิทธิ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบให้ชัดเจน
ส่วนกรณีสารบบที่ดินพบการทำนิติกรรมอำพรางในโฉนดหลายแปลงนั้น รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุถึงนิติกรรมอำพรางดังกล่าวว่า แหล่งข่าวในพื้นที่ได้มีการแจ้งว่า มีนักการเมืองที่เป็นเจ้าของที่ดินในที่ดินเขากระโดง และได้มีพฤติกรรมการโอนที่ดินแบบให้กันกลับไปกลับมาในช่วงปี พ.ศ.2565 และก่อนเลือกตั้งในปี พ.ศ.2566
รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยอีกว่า ข้อมูลจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าเมื่อปี พ.ศ.2513-2539 การรถไฟฯ ได้มีทั้งการรับรองและไม่รับรองการออกโฉนดของชาวบ้านในพื้นที่ โดยพบว่าในห้วงปีดังกล่าวนี้ เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ได้ไปรับรองการออกโฉนดของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเป็นการไปรับรองแนวเขตว่าไม่ได้เป็นของการรถไฟฯ จำนวน 513 ไร่ แต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าอยู่ในที่ดินของการรถไฟฯ
ทั้งนี้ รายงานภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยอีกว่า หากมีการครอบครองที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ และพิสูจน์ได้ว่าเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบ กรณีมีการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดินของการรถไฟฯ โดยการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่การรถไฟฯ 4,414 ไร่ จะเข้าข่ายรับเป็นคดีพิเศษตามลักษณะคดีบัญชีแนบท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 8) เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่ง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในเรื่องความผิดมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม