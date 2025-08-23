รวบหนุ่มเพชรบูรณ์ ซุกไอซ์ในหัวตุ๊กตา เกือบ 800 ตัว เตรียมส่งญี่ปุ่น อ้างได้ค่าจ้าง 4,000 บาท
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น.ดูแลงานยาเสพติด พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.สุรเดช พจนาวงษ์พานิช รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.อํานาจ กาหลง รรท.ผกก.สน.จรเข้น้อย พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3, พ.ต.อ.บุญถึง เหมือนแสง ผกก.สภ.เขาค้อ, พ.ต.ท.ไพโรจน์ รุกขพันธ์ รรท.รอง ผกก.สส.สน.จรเข้น้อย สั่งการให้ พ.ต.ท.เอกปทีป แสงศรี สว.สส.สน.จรเข้น้อย และเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.จรเข้น้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.สส.บก.น.3 ร่วมกันจับกุม นายเพชร (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ได้ที่หน้าบ้านพัก พื้นที่หมู่ 7 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จับกุมได้เมื่อวันที่ 21 ส.ค. เวลาประมาณ 12.30 น.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 18 ส.ค. เวลาประมาณ 20.46 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.จรเข้น้อย ได้รับแจ้งเหตุจาก 191 ขอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบสินค้า เนื่องจากผู้แจ้งเป็นผู้รับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศปลายทางญี่ปุ่น เกรงว่าสินค้าดังกล่าวจะเป็นยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบ เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบผู้แจ้งคือ นายนาวี (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ชาว จ.อำนาจเจริญ อยู่ที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งพาเข้าตรวจสอบสินค้าต้องสงสัยทั้ง 2 กล่อง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสินค้าภายในกล่องคือตุ๊กตาของชำร่วย ซึ่งหัวทำด้วยลูกปิงปอง ข้างในลูกปิงปองนั้นมีสิ่งคล้ายยาเสพติด ลักษณะเกร็ดสีขาวบรรจุอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดและนำมาตรวจสอบที่ สน.จรเข้น้อย
จากการตรวจสอบปรากฏว่า สิ่งของลักษณะคล้ายยาเสพติดนั้นพบว่าเป็นยาไอซ์ จึงได้ทำการตรวจสอบสินค้าทั้ง 2 กล่อง พบว่าภายในบรรจุตุ๊กตาของชำร่วยรวมกันทั้งหมด 789 ตัว มียาเสพติดบรรจุอยู่ 665 ตัว และไม่มียาเสพติดบรรจุ 124 ตัว รวมยาไอซ์หนัก 14.5 กิโลกรัม ต่อมาจากการสืบสวนและพิสูจน์จนทราบตัวบุคคลที่ได้เป็นคนส่งสินค้าดังกล่าว คือ นายเพชร (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ชาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเคยมีประวัติคดียาเสพติดที่ จ.เพชรบูรณ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญามีนบุรีออกหมายจับ ต่อมาวันที่ 21 ส.ค.2568 เวลาประมาณ 12.30 น. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ทำการสืบสวนจนทราบว่าคนร้ายได้อยู่หน้าบ้านพักที่ จ.เพชรบูรณ์ จึงได้ไปทำการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบ นายเพชร แซ่ท้าว อายุ 29 ปี อยู่บริเวณหน้าบ้านดังกล่าว จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแสดงหมายจับให้ดู ก่อนจับกุมตัวไว้ได้ สอบสวนผู้ต้องหายอมรับว่าตนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง และไม่เคยถูกจับในคดีนี้มาก่อน หลังถูกจับกุมให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่า ปกติทำงานรับจ้างทั่วไป ครั้งนี้ได้ทำการรับจ้างส่งของดังกล่าวจากหญิงสาวชาวลาว ในราคา 4,000 บาท เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทฯ ไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย อันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจ่ายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.จรเข้น้อย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป