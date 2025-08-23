ตำรวจบุกรวบสองผัวเมีย ลวงเด็กหนุ่มหลับนอนกับเมีย ถ่ายคลิปอัพลง Onlyfans หารายได้เสริม
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ หญีตบึ้ง สว.กก.1 บก.ปคม. จับกุม นายภาคภูมิ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี และ น.ส.กีรติ (สงวนนามสกุล) อายุ 30 ปี สองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 4839-4840/2568 ลงวันที่ 21 ส.ค.68 ข้อหา “ร่วมกันค้ามนุษย์จากการผลิต หรือเผยแพร่สื่อลามกเด็ก, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันลามก, ร่วมกันค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก, ร่วมกันพรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร, ร่วมกันขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร” พร้อมของกลาง โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง ชุดว่ายน้ำ 1 ชุด และสร้อยข้อมือเลส 1 เส้น โดยจับกุมตัวได้ที่หอพักแห่งหนึ่งย่านถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากได้มีการตรวจพบบัญชีผู้ใช้ในสื่อโซเชียล จำนวน 2 บัญชี มีผู้ติดตามรวมกันกว่า 570,000 ราย โพสต์รูปภาพและคลิปวิดีโอลามกอนาจารแบบสั้นๆ รวมกันกว่า 300 รายการ เพื่อโฆษณาชักชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับชมคลิปวิดีโอตัวเต็มผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Onlyfans
เจ้าหน้าที่จึงส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่ในแพลตฟอร์ม Onlyfans ดังกล่าว ก่อนพบว่าบัญชีผู้ใช้ทั้ง 2 บัญชีดังกล่าวเป็นของ นายภาคภูมิ และ น.ส.กีรติ Sex Creator ชื่อดัง อีกทั้งยังพบว่าคลิปวิดีโอการร่วมเพศ หรือคอนเทนต์ลามกอนาจารบางคลิปที่ผู้ต้องหาทั้งสองนำมาเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม Onlyfans นั้น มีการนำเยาวชนชาย อายุต่ำกว่า 17 ปี มาร่วมแสดงด้วย เจ้าหน้าที่จึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ขออำนาจศาลออกหมายจับ จนนำมาสู่การจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ และเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ขณะถ่ายทำคอนเทนต์ลามกอีก 1 ชุดไว้เป็นของกลาง
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพว่า เริ่มผันตัวมาเป็น Sex Creator มาตั้งแต่ปี 2564 จากการชักชวนของเพื่อน เพื่อหารายได้เสริม ซึ่งอาชีพหลัก น.ส.กีรติ ทำงานเป็นสาวโรงงาน ส่วนนายภาคภูมิ ทำงานฟรีแลนซ์ โดยจะใช้เวลาว่างในการถ่ายทำคลิปการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ในแพลตฟอร์ม Onlyfans ตลอด 4 ปีที่ทำมาได้เงินรวมกันกว่า 4 ล้านบาท
นอกจากนี้ผู้ต้องหาทั้งสองรายยังยอมรับว่า เคยมีการนำเด็กหนุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือชายหนุ่มแปลกหน้ามามีเพศสัมพันธ์กับ น.ส.กีรติ แล้วให้นายภาคภูมิถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ เพื่อนำไปเผยแพร่ใน Onlyfans อีกด้วย โดยทั้งสองให้เหตุผลว่าที่ทำแบบนี้เพื่อเป็นการสร้างคอนเทนต์ดึงดูดผู้ติดตามให้ยอมจ่ายเงินค่ารับชมเพิ่มมากขึ้น เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม.ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป