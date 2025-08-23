จับตา 28 ส.ค. ภูมิธรรม ปธ.ก.ตร.เคาะบัญชีแต่งตั้งนายพลตำรวจ สะพัดรื้อโผบอร์ดเล็ก
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เปิดเผยว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี จะเดินทางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 7/2568 ในวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมีวาระที่น่าสนใจ คือ การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ลงมาถึง ผู้บังคับการ (ผบก.) วาระประจำปี 2568 หลังจากคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร. ที่มี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ เป็นประธานพิจารณาบัญชีรายชื่อนายพลประจำปี 2568 จำนวน 251 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นวาระที่ 4 เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ในวาระนี้ มี 3 เรื่องดังนี้
เรื่องที่ 1 การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เรื่องที่ 2 การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ และเรื่องที่ 3 การเลื่อนเงินเดือนหรือให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ( 1 เมษายน 2568 ) เป็นกรณีพิเศษ ( นอกเหนือโควต้าปกติ ) ในโควต้า กอ.รมน.ให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้รับเงินเดือน ในระดับ ส.6 ขึ้นไป
อย่างไรก็ตามมีข่าวว่าฝ่ายการเมืองไม่พอใจบัญชีนายพลที่ผ่านการพิจารณาบอร์ดกลั่นกรอง ได้มีการนัดหารือกันระหว่างบิ๊กตำรวจ และฝ่ายเมืองก่อนถึงวันประชุมก.ตร.ในวันเดียวกันนี้ โดยเฉพาะบัญชีผู้บังคับการและรองผู้บัญชาการ เพื่อทำให้การประชุมในก.ตร.ไม่ต้องมีความขัดแย้งกัน