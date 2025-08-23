กรมทางหลวง ย้ายคานสะพานร่วงออกจากถนนเสร็จแล้ว พร้อมเปิดการจราจรได้ตามปกติ
วันที่ 23 ส.ค. รายงานข่าวจากกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงจันทบุรี แจ้งว่า ขอรายงาน การคืนพื้นที่ผิวจราจร ในจุดเกิดเหตุคานสะพานลอยร่วงทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ที่ กม.10+100 (บริเวณ บ.นาไทร) กม.10+100 (ด้านซ้ายทาง-ขวาทาง) พื้นที่ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ขณะนี้ทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการยกคานคอนกรีต เก็บเศษวัสดุและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกจากจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว และทำการการเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วเมื่อเวลา 17.00 น.