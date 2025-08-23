ตำรวจจับหนุ่มขับกระบะตู้ทึบ ขนจยย. 2 คัน ถูกขโมยจากพื้นที่เมืองปทุมฯ จะนำไปส่งราชบุรี
เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 23 ส.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 สั่งการให้ พ.ต.ท.ตฤณ อ่อนนิ่ม รองผกก.ป.สน.โคกคราม พ.ต.ท.ประภาส หินซุย
สวป.สน.โคกคราม พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจสน.โคกคราม ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายณัฐพงษ์ อายุ 29 ปี พร้อมของกลาง รถยนต์กระบะตู้ทึบยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 3ฒห6947 กรุงเทพมหานคร, รถจักยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ125i สีดำ-แดง, รถจักยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟ110i สีขาว-น้ำเงิน
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สน.โคกคราม ได้ตั้งจุดสกัดป้องกันอาชญากรรมภายในซอยนวมินทร์74 พบรถยนต์กระบะตู้ทึบสีขาวยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว ทะเบียน 3ฒห6947 กรุงเทพมหานคร ลักษณะต้องสงสัยจึงได้เรียกหยุดรถเพื่อทำการขอตรวจสอบ คนขับได้แสดงบัตรประชาชนและใบอนุญาตขับขี่ ทราบชื่อว่า นายณัฐพงษ์ อายุ 29 ปี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขอทำการตรวจค้น ก่อนการตรวจค้นได้แสดงความบริสุทธิ์ใจให้บุคคลดังกล่าวดูจนเป็นที่พอใจแล้วได้ทำการตรวจค้น
จากการตรวจค้นตัวบุคคลไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จึงทำการตรวจสอบรถยนต์กระบะตู้ทึบโดยให้เปิดบริเวณด้านหลังให้ดูพบรถจักรยานยนต์ 2 คัน ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จึงได้ทำการขอตรวจสอบเอกสารแสดงการครอบครองและเจ้าของกรรมสิทธิ์ นายณัฐพงษ์ ไม่มีเอกสารแสดงการครอบครองมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่และไม่สามารถตอบได้ว่าใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้ เจ้าหน้าที่จึงได้นำ นายณัฐพงษ์ พร้อมรถของกลางทั้งหมด มาทำการตรวจสอบที่สน.โคกคราม
จากการตรวจสอบรถจักรยานยนต์รถจักยานยนต์ ยื่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ125i สีดำ-แดง เลขตัวรถ MLHJC9328R5454653 เลขเครื่องยนต์ JC93E-2454653 พบใบเสร็จรับเงิน หจก.เคทีมอเตอร์ แอนด์ ลิสซิ่ง 600/449 ม.14 ถนนพหลโยธิน หมู่บ้านสีวลี (สี่มุมเมือง) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร (02)536-6215 , (02)992-0114 ภายในใบเสร็จรับเงินมีชื่อ นาง NAN PHAW THEINAPOV THET พร้อมเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้เบาะ เจ้าหน้าที่จึงได้ติดต่อตามหมายเลขดังกล่าวซึ่งได้รับว่าเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์และได้แจ้งหายไว้ที่ สภ.คูคต ตำบลคูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี ส่วนรถจักรยานยนต์เป็นรถจักยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ110i สีขาว-น้ำเงิน เลขตัวรถ MLHJA1441L5846551 เลขเครื่องยนต์ JA14E-4346551ไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้
จากการสอบปากคำผู้ต้องหารับว่า ทำงานเป็นคนส่งของ เข้าไปรับรถ จยย.สองคันนี้มาจากตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี และจะไปส่ง จ.ราชบุรี วันนี้ที่โดนจับตั้งใจจะกลับมานอนบ้านแฟนใน ซ.นวมินทร์ 74 แต่ถูกจับกุมได้ก่อน จากการขยายผลสืบทราบว่ารถจักรยานยนต์ 2 คัน มีการแจ้งหายที่ สภ.คูคต โดยทั้ง 2 คัน อยู่ใน 5 คัน ที่หายไปสภ.คูคต รวดเดียวภายในวันที่ 20 ส.ค.68 ที่ผ่านมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรโดยใช้ยานพาหนะในเวลากลางคืน ก่อนนำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป