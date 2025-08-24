คนร้าย ชิงลอตเตอรี่ยกแผง 272 ฉบับ หนีขึ้นกระบะ แม่ค้าตามทวง เจอขู่ ‘กูมีทั้งมีด-ปืน’
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 13.40 น. วันที่ 23 สิงหาคม 68 พ.ต.ต.ภาสกร กันจู สว.(สอบสวน) สน.คันนายาว รับแจ้งเหตุชิงทรัพย์หน้าร้านก๋วยเดี๋ยวหมูมะนาว ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางขัน เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร รุดไปตรวจสอบขณะที่น.ส.สำรวย (สงวนนามสกุล) ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล อยู่ที่เกิดเหตุ ได้ไปเข้าห้องน้ำและฝากให้ น.ส.รัศมี (สงวนนามสกุล) เพื่อนที่ขายสลากฯ อยู่ด้วยกันช่วยดูแลแผงที่ขายสลากให้ด้วย
สักครู่ได้มีชายไทยอายุ ประมาณ 50 ปี สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวสีเทา ขับขี่รถยนต์กระบะสีเทาไม่ทราบยี่ห้อหมายเลขทะเบียน เดินเข้ามาทำทีขอดูและจะซื้อสลาก จากนั้นได้ยกแผงขายสลากของนางรัศมี แต่ยกไม่ได้เนื่องจากติดเชือกผูกกับรถจักยาน จึงได้ไปยกเอาแผงสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 25668 จำนวน 272 ฉบับ ของน.ส.สำรวย แล้วถือเอาแผงขายสลากพร้อมสลากฯเดินไปขึ้นรถกระบะ
น.ส.รัศมี จึงเดินตามไปเพื่อนำกลับคืน คนร้ายจึงพูดว่า “กูมีทั้งมีดและปืนมึงจะเอาหรือ” และได้เปิดชายเสื้อขึ้น เห็นว่าที่เอวของคนร้ายมีด้ามมีดและด้ามดำๆ คล้ายด้ามปีน จึงได้หยุดและไม่ตามไปคนร้ายจึงได้ขับรถยนต์หลบหนีไป