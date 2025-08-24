ทวี รุดด่านศุลกากร จ.ตาก หลังพบการตรวจยึดสารตั้งต้น โกดังซุกไอซ์ 800 ตัน

ทวี ลงพื้นที่ด่านศุลกากร จ.ตาก หลังพบการตรวจยึดสารตั้งต้น-เคมีภัณฑ์สำคัญ และโกดังเก็บสินค้าซุกไอซ์ 800 ตัน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ด่านศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการควบคุมสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด นายนิยม เติมศรีสุข ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายพิชยา เจริญสันต์ นายด่านศุลกากรแม่สอด นายสราวุฒิ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุป การสกัดกั้นและการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
พ.ต.อ.ทวี กล่าวมอบนโยบายมุ่งเน้นให้ความสำคัญการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักของการนำไปสู่กระบวนการผลิตยาเสพติด ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพให้มีการตรวจสอบการส่งออกและนำผ่านสารเคมีไปยังประเทศที่สาม โดยเฉพาะการนำสารเคมีผ่านทางบริเวณแนวชายแดนตะวันตกของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะก่อนหน้านี้พบคดีสำคัญเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 โกดังเก็บสินค้าในตำบลแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ซุกสารเคมีตั้งต้น กว่า 800 ตัน เพื่อรอส่งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสารเคมีดังกล่าวสามารถนำมาผลิตยาบ้า ไอซ์ ได้จำนวนมาก ส่วนการลงพื้นที่ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก ในครั้งนี้ ถือเป็นการศึกษาการดำเนินงาน ผลกระทบ และปัญหา/อุปสรรค ในพื้นที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนำข้อมูลมากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตยาเสพติด อันเป็นการจัดการกับต้นตอของปัญหายาเสพติดที่แท้จริง โดยที่ผ่านมาหน่วยงานร่วมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก
พ.ต.อ.ทวี กล่าวอีกว่า โดยที่ผ่านมาสามารถตรวจยึดสารเคมีตามแนวชายแดนได้เป็นจำนวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2567 – 2568 มีการยึดสารเคมีฯ ที่จะนำไปใช้ในการผลิตยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยจำนวน 12 คดี ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก 5 คดี อย่างไรก็ตามหากพบว่าใครเป็นผู้ผลิตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก สารเคมีไปใช้ในทางที่ผิด จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ส่วนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสารเคมีฯ ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหายาเสพติดภายในระยะเวลาที่ตั้งเป้าไว้ โดยต้องมีมาตรการเพื่อจัดการกับการส่งออก และนำผ่านสารเคมีเข้าสู่แหล่งผลิตอย่างจริงจัง หลังจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ จะติดตาม และประเมินผลการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการควบคุมสารเคมีอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรลุเป้าหมายของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป