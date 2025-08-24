ทนายความ แห่ใช้สิทธิเลือกตั้งนายก -กรรมการ สภาทนายความ ค่ำนี้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ

ทนายความแห่ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ บรรยากาศสุดคึกคัก สะท้อนความตื่นตัวในการกำหนดทิศทางวิชาชีพ คาดมีผู้ใช้สิทธิ์มากขึ้นกว่าครั้งก่อน ค่ำนี้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ได้มีการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ วาระปี 2568-2571 บรรยากาศในวันนี้ เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่เริ่มเปิดให้ลงคะแนนเสียง เมื่อเวลา 09.00 น. โดยมีสมาชิกทนายความเดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจสอบรายชื่อ เพื่อเข้าคูหาลงคะแนนเสียง สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของทนายความส่วนใหญ่ ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางของวิชาชีพ และมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
โดยมีบุคคลสำคัญในวงการ เช่น ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ นายสมัคร เชาวภานันท์ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์ นายประมาณ เลืองวัฒนวนิช รวมถึงผู้สมัครนายกและกรรมการสภาทนายความที่ต่างทยอยมาลงคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่อง
ด้านนายพลรัตน์ จันทร์เทพ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 13 มีการคัดเลือกนายกและกรรมการสภาทนายความ จำนวน 23 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตลอดวาระ 3 ปี โดยมีหน่วยเลือกตั้งรวม 118 หน่วยทั่วประเทศและในกรุงเทพมหานครอีก 44 หน่วย ขณะที่ทนายความผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศมีประมาณ 90,000 คน และคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากการประชาสัมพันธ์เข้มข้นกว่าเดิมโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่อง
นอกจากนี้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้วางมาตรการเพื่อให้การเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เรียบร้อย อย่างไรก็ตามหลังปิดหีบใน
โดยในเวลา 15.00 น. จะมีการนับคะแนนทันที คาดว่าผลอย่างไม่เป็นทางการจะทราบภายในช่วงค่ำนี้
ส่วนผลอย่างเป็นทางการจะประกาศภายใน 5 วัน