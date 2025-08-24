รวบหนุ่มคาร้านกาแฟเมืองจันทบุรี ประดิษฐ์ปืนขายออนไลน์ 

ดส.รวบหนุ่มระยองประดิษฐ์ปืนขายผ่านออนไลน์ คาร้านกาแฟเมืองจันทบุรี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส.บช.น. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล, พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์, พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง รอง ผกก.ดส.บช.น. สั่งการให้ พ.ต.ท.รชต พุ่มพันธุ์ม่วง สว.กก.ดส.บช.น. ร.ต.อ.กิตติกานต์ สินประกอบ รอง สว.กก.ดส.บช.น. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.4 กก.ดส.บช.น. ร่วมกันจับกุมตัวนายสิทธิพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ของกลาง อาวุธปืนแบงกันดัดแปลง ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ BAREDDA Z88 1 กระบอก
พร้อม แม็กกาซีน 1 ซอง บรรจุรวมในกล่อง สีดำ อาวุธปืนแบงกันดัดแปลง ขนาด 9 มม. ยี่ห้อ BAREDDA C85 1 กระบอก พร้อมแม็กกาซีน 1 ซอง บรรจุรวมในกล่องสีดำ เครื่องกระสุนปืน ขนาด .380 ยี่ห้อ บูลเลสมาสเตอร์ 6 นัด เครื่องกระสุนปืน ขนาด.380 7 นัด ลำกล้องปืน โครงปืน แบบแท่นเจาะสว่านสีส้ม 1 เครื่องมอเตอร์เพลาสำหรับเจียรและขัด สีเขียว 1 เครื่อง สว่านยี่ห้อ Bosch สีเขียวเข้ม 1 เครื่อง กระเป๋า สีฟ้า พร้อมผ้าห่มสีชมพู สำหรับ ทดสอบการยิงปืน ป้องกันการกระเด็นของปลอกกระสุน ท่อเหล็กมีรูไว้ดัดแปลงทำลำกล้องปืน เลื่อยสำหรับตัดเหล็กลำกล้องปืนปากกาจับชิ้นงาน ตะไบ ลำกล้องปืน ขนาด .380 4 อัน จับกุมบริเวณหน้าร้านกาแฟ เทวิกา คาเฟ่ 66 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เวลาประมาณ 17.50 น. ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจาก กก.ดส. ระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรม จับกุมกลุ่มผู้ลักลอบค้าขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ผ่านออนไลน์ ชุดปฏิบัติการที่ 4 กก.ดส. สืบทราบว่า นายสิทธิพงศ์ ได้ทำการประดิษฐ์อาวุธเพื่อซื้อขายจึงได้ทำการสืบสวนจนทราบว่านายสิทธิพงศ์ ชาวอ.แกลง จ.ระยอง จึงได้ทำการล่อซื้อจนกระทั่งจับกุมได้ที่หน้าร้านกาแฟดังกล่าวจ.จันทบุรี ก่อนขยายผลตรวจค้นที่พักพบอาวุธปืนแบงกันดัดแปลงเป็นอาวุธปืนใช้ได้จริงหลายกระบอก และเครื่องมือ วัสดุใช้ในการผลิตอาวุธปืน จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ตนประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมรถผันตัวมาประดิษฐ์ปืน เพราะชื่นชอบอาวุธปืน จึงเริ่มทำมาได้ 8-9 เดือน ขายกระบอกละ 8,000 บาท รายได้ดี
เบื้องต้นแจ้งข้อหา ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำเข้า มี หรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวผู้ถูกจับส่ง พงส. สภ.ท่าใหม่ ภ.จว.จันทบุรี เพื่อดำเนินคดี