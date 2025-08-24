สภ.เขาคิชฌกูฏ รุดตรวจสอบ คนร้ายใช้อาวุธปืนยิง หนุ่ม 41 ดับสลด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 23.42 น. สภ.เขาคิชฌกูฏ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสื่อสาร 191 จันทบุรี ว่ามีเหตุใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นถึงแก่ความตาย ใกล้วัดสุวรรณคีรี บ้านเลขที่ 45 (ตายนอกบ้าน) บ้านทุ่งกบิล หมู่ 6 ต.คองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาคิชฌกูฏ จึงรวมกันไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ นายมานพ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนถึงแก่ความตาย ผู้ก่อเหตุชื่อนายบอบ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี รถที่ใช้ก่อเหตุ รถกระบะ เชฟโรเลต สีขาว (หมายเลขทะเบียน อยู่ระหว่างสืบสวน/สอบสวน) ใช้อาวุธปืนยาวยิงแล้วหลบหนี คนร้ายผู้ก่อเหตุมีจำนวน 1 คน