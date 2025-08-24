อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

สภ.เขาคิชฌกูฏ รุดตรวจสอบ คนร้ายใช้อาวุธปืนยิง หนุ่ม 41 ดับสลด

สภ.เขาคิชฌกูฏ รุดตรวจสอบ คนร้ายใช้อาวุธปืนยิง หนุ่ม 41 ดับสลด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 23.42 น. สภ.เขาคิชฌกูฏ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุสื่อสาร 191 จันทบุรี ว่ามีเหตุใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นถึงแก่ความตาย ใกล้วัดสุวรรณคีรี บ้านเลขที่ 45 (ตายนอกบ้าน) บ้านทุ่งกบิล หมู่ 6 ต.คองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขาคิชฌกูฏ จึงรวมกันไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ นายมานพ (สงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนถึงแก่ความตาย ผู้ก่อเหตุชื่อนายบอบ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี รถที่ใช้ก่อเหตุ รถกระบะ เชฟโรเลต สีขาว (หมายเลขทะเบียน อยู่ระหว่างสืบสวน/สอบสวน) ใช้อาวุธปืนยาวยิงแล้วหลบหนี คนร้ายผู้ก่อเหตุมีจำนวน 1 คน

 