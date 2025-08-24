รวบเสี่ยอพาร์ตเมนต์บางแสน จ่ายเช็คเด้งหนี้เงินกู้ 150 ล้าน อึ้ง หนีหมายจับ 31 คดี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ต.อ.กึกก้อง ดิศวัฒน์ ผกก.8 บก.ทล.พ.ต.ท.ทัตพร เลขะวัฒนพงษ์ สวญ.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล.พ.ต.ท.ชยธร ถวิลเพชรสกุล สว.ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. ร่วมกันจับกุมนายสุเทพ หรือนายเดชา (สงวนนามสกุล) อายุ 63 ปี ตามหมายจับของศาลแขวงชลบุรี คดีความผิดตาม “พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค” จำนวน 31 หมายจับ
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลประจำศาลแขวงชลบุรี ว่า นายสุเทพ นั้นเป็นเจ้าของธุรกิจอพาร์ตเมนต์ ย่านบางแสน ระหว่างปี 2560 – 2561 นายสุเทพไปกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งหนึ่ง จำนวนกว่า 150 ล้านบาท โดยทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน พร้อมมีการชำระด้วยเช็ค แต่ปรากฎว่าเช็คดังกล่าวไม่สามารถจ่ายได้ตามยอดที่ระบุ ทำให้ธนาคารยื่นฟ้องที่ศาลแขวงชลบุรีเพื่อดำเนินคดี แต่ผู้ต้องหาพยายามหลบหนีมาอย่างยาวนาน ศาลจึงมีคำพิพากษาลับหลัง ให้จำคุกจำเลย ทั้ง 31 คดี รวมทั้งสิ้นประมาณ 10 ปี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสของผู้ต้องหา จึงลงพื้นที่ติดตามจนพบผู้ต้องหาขับรถเก๋งสีดำออกมาจากที่พัก ก่อนจะติดตามไปจนกระทั่งเข้าจับกุมได้ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนนข้าวหลาม ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพ จึงนำตัวส่งศาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป