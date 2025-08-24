นับแล้ว 81 หน่วย เลือกนายกสภาทนาย ดร.ธนพล นำแชมป์เก่า ดร.วิเชียร 400 กว่าคะแนน รอลุ้นโค้งสุดท้าย
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ วาระปี 2568-2571
ซึ่งในครั้งนี้มีผู้อาสาสมัครชิงเป็นนายกสภาทนายความทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย (ตามลำดับหมายเลข)
1.นางสาวเอกศจี ศิริวานิช
2.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร
3.ดร.วิเชียร ชุบไธสง
4.ดร.ธนพล คงเจี้ยง
5.นายจำลอง สืบตระกูล
6.พ.ต.ท.อิทธิฤทธิ์ เนรมิตยุติธรรม
7.นายหนูเสน พรมวงศ์
8.ดร.นัฏทีธร จักรแก้ว
9.ดร.นเรศ อยู่สนิท
10.นางสาวอมรศรี คงทอง
ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดให้ลงคะแนนเสียง เมื่อเวลา 09.00 น. โดยมีสมาชิกทนายความเดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจสอบรายชื่อ เพื่อเข้าคูหาลงคะแนนเสียง สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของทนายความส่วนใหญ่ ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางของวิชาชีพ และมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
โดยมีบุคคลสำคัญในวงการทนายความ เช่น ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ นายสมัคร เชาวภานันท์ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายบำรุง ตันจิตติวัฒน์, นายประมาณ เลืองวัฒนวนิช รวมถึงผู้สมัครนายกและกรรมการสภาทนายความที่ต่างทยอยมาลงคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากปิดหีบเลือกตั้งลงในเวลา 15.00 น. การนับคะแนนเป็นไปอย่างดุเดือด โดย 3 ตัวเต็งอย่าง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร ผู้สมัครนายกสภาทนายความเบอร์ 2 ดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครหมายเลข 3 นายกสภาทนายความคนปัจจุบัน และ ดร.ธนพล คงเจี้ยง ผู้สมัครหมายเลข 4 ต่างมีคะแนนไล่บี้กันไม่ห่างมากนัก
ต่อมาเมื่อเวลา 20.20 น. หลังจากนับคะแนนไปทั้งหมด 81 จาก 162 หน่วยเลือกตั้งพบว่า ผู้สมัครหมายเลข 3 ดร.ธนพล มีคะแนนขึ้นนำอยู่ที่ 2,646 คะแนน ส่วนแชมป์เก่าและผู้สมัครหมายเลข 3 ดร.วิเชียร มีคะแนนตามมาอยู่ที่ ,2165 คะแนน ส่วนว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ ได้คะแนนไปที่ 1,017 คะแนน
โดยคาดว่าภายหลังจากนี้จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการประมาณเวลา 22.00 น.