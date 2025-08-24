ตร.รวบ 2 ผู้ต้องหาแก๊งปล้นรถหรู อัลพาร์ด คาบ้านย่านสายไหม
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 (กก.สส.บก.น.1) ได้นำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ในคดีปล้นรถยนต์โตโยต้า อัลพาร์ด ทะเบียน 9กต-8899 กทม. ของนักธุรกิจชาวจีน ประกอบด้วย นายอำนาจ เครือใหญ่ อายุ 49 ปี และ นายจี้ กว่าง เจี๊ยน อายุ 30 ปี สัญชาติจีน โดยทั้งคู่ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญามีนบุรี ในข้อหา “ร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ”
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2568 เวลาประมาณ 22.45 น. โดยนายเฟิ่ง ซีซาน นักธุรกิจชาวจีน ได้รับมอบรถหรูคันดังกล่าวจากเพื่อนเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว ขณะที่กำลังรับประทานอาหารเย็นกับแฟนสาวและเพื่อนชาวจีนที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านวรารมย์ พรีเมี่ยม ย่านถนนจตุโชติ โดยระหว่างการพูดคุย นายจี้ กว่าง เจี๊ยน ซึ่งนั่งร่วมโต๊ะด้วย ได้พยายามข่มขู่และพูดจาในทำนองว่าจะใช้อำนาจไม่ให้แฟนสาวของนายเฟิ่งเดินทางออกนอกประเทศได้ ทำให้ทั้งคู่รู้สึกไม่ปลอดภัยและตัดสินใจที่จะเดินทางกลับทันที
แต่ในระหว่างที่กำลังจะกลับ นายจี้ได้ฉวยโอกาสกระชากกุญแจรถจากมือนายเฟิ่งอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะส่งต่อให้กับ นายเซ็น ฮัว เทา ที่มาด้วยกัน เพื่อให้ขับรถหลบหนีไป นายเฟิ่งพยายามจะเข้าขัดขวางแต่ก็ถูกนายจี้ดึงตัวออก ทำให้เกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันขึ้น แฟนสาวของนายเฟิ่งเห็นเหตุการณ์จึงรีบเข้ามาช่วยเหลือ แต่กลับถูกนายจี้กระชากตัวออกจากบริเวณรถอย่างรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่นายจี้จะสั่งให้นายเซ็นขับรถหนีไป ทิ้งให้นายเฟิ่งและแฟนสาวอยู่ในอาการตกใจและได้รับความเสียหาย
หลังเกิดเหตุ นายเฟิ่ง ซีซาน ได้มอบอำนาจให้นายทศพร เกื้อกิ้ม เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.คันนายาว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
จากข้อมูลการสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุ และสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ในที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายส่งพนักงานสอบสวน สน.คันนายาว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาชาวจีนอีก 1 ราย ที่ยังหลบหนีอยู่มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด