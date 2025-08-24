รวบหนุ่มรับเหมา ชิงลอตเตอรี่แม่ค้ายกแผง ไปเร่ขายใบละ 50 สารภาพเบิกเงินค่างานไม่ได้ แถมค้างค่าผ่อนรถ 4 งวด
ความคืบหน้าคนร้ายชิงลอตเตอรี่ แม่ค้ายกแผง 272 ใบ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง ถนนปัญญารามอินทรา แขวงบางขัน เขตคันนายาว หลังฝากลอตเตอรี่ไว้กับเพื่อนแล้วไปเข้าห้องน้ำ ได้มีชายไทยอายุ ประมาณ 50 ปี สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวสีเทา ขับขี่รถกระบะสีเทา ไม่ทราบยี่ห้อ หมายเลขทะเบียน เดินเข้ามาทำทีขอดูสลากกินแบ่งรัฐบาล และมีท่าทีจะซื้อสลาก จากนั้นจู่ๆ ก็ยกแผงลอตเตอรี่ ขึ้นรถกระบะหลบหนีไป
ล่าสุดเมื่อ 18.00 น.วันที่ 24 สิงหาคม พ.ต.อ.นิรุชพล โยธามาตย์ผกก.สน.คันนายาว พ.ต.ท.จุมพล เย็นปฐมกุล สว.สส.สน.คันนายาว พร้อมฝ่ายสืบสวน สน. คันนายาว ได้ตามจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ ขโมยลอตเตอรี่ได้ที่บ้านพักใน ซอยคู้บอน 19 แยก 8 พร้อมลอตเตอรี่ที่เหลือ 129 ใบ ทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือ นายชาญชัย มงกุฎเพชร อายุ 50 ปี อาชีพรับเหมาก่อสร้าง เบื้องต้นยอมรับสภาพก่อเหตุจริงและมีปัญหาเรื่องการเงินเนื่องจากมีค้างค่าเช่างวดรถไว้ 4 เดือน และงานที่ไปทำไว้เบิกเงินไม่ได้ จึงมาก่อเหตุเพื่อหาเงินไปส่งค่างวดรถ โดยยอมรับว่าทำครั้งแรก โดยได้นำลอตเตอรี่กลับที่พัก และเอาแผงไปทิ้งที่แฟชั่นไอร์แลนด์และนำไปขาย แต่ปรากฎว่าเค้าซื้อไว้เยอะแล้วก็เลยเดินมาไปขายที่แฟชั่นถือไปประมาณ 20 ใบ ขายเป็นค่าน้ำมันไม่มีใครเอาก็เลยขายใบละ 50 บาท เค้าก็เลยซื้อ
สอบถาม น.ส.สำรวย (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปีแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าได้ฝากของไว้กับเพื่อนแล้วไปเข้าห้องน้ำพอดีเดินไปยังไม่ไกลเท่าไหร่สักพักเพื่อนก็จะตะโกนเสียงดังว่ามีคนเอาแผงลอตเตอรี่ขึ้นรถไปแล้วเราออกมาไม่ทัน
น.ส.รัศมี (สงวนนามสกุล) เพื่อนที่รับฝากลอตเตอรี่ กล่าวว่า คนร้ายขับรถกระบะมาคนเดียว และเมื่อลงจากรถก็ยังคงติดเครื่องยนต์ไว้ และทำทีเดินเข้ามาสอบถามราคาหวยราคา ซึ่งก็บอกไปว่าราคามีตังแต่ 100 120 บาท และหลายร้อยบาท เท่าไหร่ใบกี่บาทก็บอกเขาไปใบละ 100 120 บาท จากนั้นชายคนดังกล่าวก็เดินย้อนไปดูแผงที่วางเก้าอี้พอสังเกตแผงนั้น ไม่มีสายรัดเค้าก็ยกขึ้นรถกระบะไปเลย ซึ่งได้พยายามเดินตามไปคนร้ายก็ถกเสื้อให้ดูแล้วก็นำลอตเตอรี่ขึ้นรถหลบหนีไป
จากนั้นได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดี ในข้อหาข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะและส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้