นับแล้ว 60 % ดร.ธนพล คะแนนนำ ดร.วิเชียร แชมป์เก่า เกือบ 600

ดร.ธนพล คะแนนนำ ดร.วิเชียร แชมป์เก่าเกือบ 600 คะแนน หลังนับแล้ว 60% เหลือนับอีก 58 หน่วย
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ วาระปี 2568-2571 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประกาศชิงชัยอาสาสมัครเป็นนายกสภาทนายความทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย (ตามลำดับหมายเลข)
1.นางสาวเอกศจี ศิริวานิช
2.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร
3.ดร.วิเชียร ชุบไธสง
4.ดร.ธนพล คงเจี้ยง
5.นายจำลอง สืบตระกูล
6.พ.ต.ท.อิทธิฤทธิ์ เนรมิตยุติธรรม
7.นายหนูเสน พรมวงศ์
8.ดร.นัฏทีธร จักรแก้ว
9.ดร.นเรศ อยู่สนิท
10.นางสาวอมรศรี คงทอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากเริ่มปิดหีบลงคะแนน ผู้สมัคร 3 ตัวเต็ง อย่าง ดร.วิเชียร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ และดร.ธนพล ต่างมีคะแนนตามกัน ไม่ห่างในช่วงแรกของการนับคะแนน กระทั่งเวลา 20.00 น. ผู้สมัครหมายเลข 4 ดร.ธนพล มีคะแนนนำแชมป์เก่า ดร.วิเชียร อยู่ประมาณ 400 กว่าคะแนน
ต่อมาเวลาประมาณ 22.37 น. นับคะแนนทั้งหมดไปแล้ว 60 % ผู้สมัครหมายเลข 4 ดร.ธนพล ได้คะแนนไปทั้งหมด 4,050 คะแนน นำหน้าแชมป์เก่าผู้สมัครหมายเลข 3 ดร.วิเชียร ที่ได้คะแนนทั้งหมด 3,459 คะแนน ซึ่งระยะห่างของคะแนนทั้งคู่อยู่ประมาณ 591 คะแนนโดยยังเหลือหน่วยเลือกตั้งที่ยังไม่ได้นับคะแนนอีก 58 หน่วย