บรรทุก 6 ล้อหลับใน พุ่งชนตอม่อรถไฟฟ้า พลิกคว่ำตะแคง กลางถนนแจ้งวัฒนะ คนขับเจ็บสาหัส

บรรทุก 6 ล้อหลับใน พุ่งชนตอม่อรถไฟฟ้า พลิกคว่ำตะแคง กลางถนนแจ้งวัฒนะ คนขับเจ็บสาหัสเร่งช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม ร.ต.อ.นภนต์ ทองรัตน์ รองสารวัตร(สอบสวน) สน.บางเขน รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุก 6 ล้อพุ่งชนตอม่อรถไฟฟ้าสายสีชมพู บนถนนแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าหลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นถนน 4 เลน พบรถบรรทุก 6 ล้อตู้ห้องเย็น ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 70-3832 กำแพงเพชร สภาพหน้ารถพังยับเยินพลิกคว่ำตะแคงขวางกลางถนน 3 เลน
ส่วนผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บติดคาภายในรถ เจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดร่างออกมานำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลฯ ทราบชื่อนายพีระวัฒน์ อายุ 33 ปี อาการสาหัส
สอบถามพยานให้การว่า เห็นรถบรรทุกขับด้วยความเร็วลงจากสะพานข้ามวงเวียนบางเขน เมื่อลงบนถนนแจ้งวัฒนะ จู่ๆรถก็พุ่งไปเฉี่ยวชนเสาไฟส่องสว่างและตอม่อรถไฟฟ้าสายสีชมพู อย่างเต็มแรงเสียงดังสนั่น ทำให้รถพลิกคว่ำตะแคงกลางถนน ส่วนผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บติดคาภายในยานพาหนะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่า รถบรรทุกคันดังกล่าว เป็นรถขนส่งสินค้าแช่เย็น อยู่ระหว่างเดินทางไปขนส่งสินค้า เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนขับอาจหลับใน ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟและตอม่อรถไฟฟ้า หลังเกิดเหตุตำรวจจราจร นำรถยกเครนขนาดใหญ่ เร่งเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันดังกล่าวออกพ้นพื้นที่เพื่อเปิดช่องทางจราจรที่ถูกปิด 3 เลนถนนให้กลับมาใช้งานปกติ ส่วนผู้ขับขี่รอให้อาการดีขึ้น ก่อนสอบสวนสรุปสาเหตุครั้งนี้ต่อไป