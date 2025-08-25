ธนพล คว้าชัยเฉือนแชมป์เก่า ‘วิเชียร’ นั่งนายกสภาทนายความคนใหม่

เลือกตั้งนายกสภาทนายความ ‘ธนพล’ ได้ 8,700 คะแนน เฉือนแชมป์เก่า ‘วิเชียร’ 1,000 กว่าคะแนน นั่งนายกสภาทนายความคนใหม่
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ วาระปี 2568-2571 ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประกาศชิงชัยอาสาสมัครเป็นนายกสภาทนายความทั้งสิ้น 10 ราย ประกอบด้วย (ตามลำดับหมายเลข)
- น.ส.เอกศจี ศิริวานิช
- ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร
- ดร.วิเชียร ชุบไธสง
- ดร.ธนพล คงเจี้ยง
- นายจำลอง สืบตระกูล
- พ.ต.ท.อิทธิฤทธิ์ เนรมิตยุติธรรม
- นายหนูเสน พรมวงศ์
- ดร.นัฏทีธร จักรแก้ว
- ดร.นเรศ อยู่สนิท
- น.ส.อมรศรี คงทอง
ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่ในช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อเปิดให้ลงคะแนนเสียง เมื่อเวลา 09.00 น. โดยมีสมาชิกทนายความเดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจสอบรายชื่อ เพื่อเข้าคูหาลงคะแนนเสียง
โดยมีทนายความดัง เช่น ดร.คำนวณ ชโลปถัมภ์ นายสมัคร เชาวภานันท์ นายเสรี สุวรรณภานนท์, นายประมาณ เลืองวัฒนวนิช รวมถึงผู้สมัครนายกและกรรมการสภาทนายความที่ต่างทยอยเดินทางมาลงคะแนนเสียงอย่างต่อเนื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากปิดหีบเลือกตั้งลงในเวลาประมาณ 15.00 น. การนับคะแนนเป็นไปอย่างดุเดือด โดย 3 ตัวเต็งอย่าง ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร ผู้สมัครนายกสภาทนายความเบอร์ 2 ดร.วิเชียร ชุบไธสง ผู้สมัครหมายเลข 3 และนายกสภาทนายความคนปัจจุบัน และหมายเลข 4 ดร.ธนพล คงเจี้ยง ต่างมีคะแนนไล่บี้กันไม่ห่างมากนัก
ต่อมาเมื่อเวลา 20.20 น. หลังจากนับคะแนนไปได้ 81 จาก 162 หน่วยเลือกตั้งพบว่า ผู้สมัครหมายเลข 4 ดร.ธนพล มีคะแนนขึ้นนำอยู่ที่ 2646 คะแนน ส่วนแชมป์เก่าและผู้สมัครหมายเลข 3 ดร.วิเชียร มีคะแนนตามมาอยู่ที่ 2,165 คะแนน และว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,017 คะแนน
จนกระทั่งถึงเวลา 22.10 น.นับคะแนนไปได้ 100 จาก 162 หน่วยเลือกตั้ง ปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 4 ดร.ธนพล ยังได้คะแนนนำเป็นอันดับหนึ่ง 3,624 คะแนน ส่วนแชมป์เก่าและผู้สมัครหมายเลข 3 ดร.วิเชียร ตามมาไม่ห่างได้ 3,061 คะแนน และว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,359 คะแนน
ล่าสุดเวลา 02.27 น.จึงนับคะแนนเสร็จสิ้น ครบทั้ง 162 หน่วยเลือกตั้งปรากฏว่าผู้สมัครหมายเลข 4 ดร.ธนพล ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง 8,700 คะแนน ส่วนแชมป์เก่าและผู้สมัครหมายเลข 3 ดร.วิเชียร ตามมาได้คะแนนเป็นอันดับสอง 7,372 คะแนน และว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 3,382 คะแนน