สอบสวนกลาง จับหนุ่มแสบ จัดฉากเคลมประกัน ขับรถตกน้ำ 4 คันรวด หวังค่าชดเชยทะลุล้าน

ปอศ.รวบหนุ่มแสบ หัวใสจัดฉากขับรถตกน้ำ 4 คันรวด หวังเคลมเงินประกันภัย สร้างความเสียหายทะลุล้านบาท
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ.พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ นิรัมย์ สว.กก.4 บก.ปอศ.ร่วมกันจับกุมนายอนุชา (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.604/2568 ข้อหา “พยายามฉ้อโกงทรัพย์, เรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง” ได้ที่บริเวณบ้านพัก ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. กรณีนายอนุชาซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จากการตรวจสอบพบความผิดปกติของผู้ต้องหารายนี้ จึงระงับการจ่ายค่าสินไหม และมาแจ้งความ
จากการสืบสวนพบข้อมูลว่า นายอนุชาครอบครองรถยนต์ ทั้งหมด 4 คัน โดยเช่าซื้อในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน และเลือกทำประกันภัยกับบริษัทหลายแห่งแตกต่างกันไป โดยห้วงเวลาเพียง 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566 รถทั้ง 4 คันดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุในลักษณะคล้ายคลึงกัน มีผู้ขับขี่ 3 ราย ที่ขับรถเสียหลักตกน้ำ ก่อนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษัทประกันภัยต่างๆ โดยบริษัทบางรายหลงเชื่อ และจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 9 แสนบาท แต่ก็มีคดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาสินไหมอีกหลายกรณี คาดว่าความเสียหายทั้งหมดอาจสูงกว่า 1 ล้านบาท
ต่อมาจากการสืบสวนขยายผล พบว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการกระทำความผิดเป็นขบวนการ มีผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายอนุชา ซึ่งเป็นผู้เช่าซื้อรถทั้ง 4 คัน พร้อมกันภายใน 1 เดือน โดยผ่อนชำระเพียงแค่ 1 งวด เท่านั้น จากนั้นก็สร้างสถานการณ์ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยใช้ผู้ขับขี่ 3 ราย เลือกเส้นทางที่เป็นถนนเลียบคลองชลประทานห่างไกลเขตชุมชน ในพื้นที่จ.นครปฐม,ราชบุรี และกาญจนบุรี
ทราบด้วยว่าผู้ขับขี่บางคนขับรถตกน้ำถึง 2 ครั้ง ในห้วงเวลาไล่เลี่ยกัน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ทั้งเรียกร้องคืนทุนประกันภัยเต็มวงเงินตามกรมธรรม์เนื่องจากรถซ่อมไม่ได้และยื่นแจ้งซ่อมแต่ไม่นำรถเข้าซ่อมจริง
เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจ่ายให้ นายอนุชานั้นถูกโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นซึ่งเป็นญาติ และบางส่วนถูกถอนเป็นเงินสด อีกทั้งเมื่อตำรวจเรียกให้นำรถคันที่ตกน้ำมาเพื่อตรวจพิสูจน์ กลับเพิกเฉยไม่นำมาส่งตรวจพิสูจน์ พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาไว้ ก่อนตามจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การภาคเสธ อ้างว่าตนออกรถทั้ง 4 คันจริง และทำประกันภัยกับหลายบริษัท ต่อมาได้เซ็นโอนลอยขายให้บุคคลอื่น ก่อนมาทราบภายหลังว่ารถไปประสบอุบัติเหตุตกน้ำ เมื่อมีการโอนเงินค่าสินไหมเข้าบัญชีจึงถอนออกมาใช้จ่าย โดยไม่มีส่วนรู้เห็นกับการทำผิด จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ.ดำเนินคดี ส่วนของผู้ขับขี่และผู้ร่วมขบวนการคนอื่นก็จะขยายผลจับกุมต่อไป