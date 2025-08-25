รวบ 3 เชฟอินเดีย ลักลอบทำครัวเถื่อนบนเรือหรู

ตำรวจน้ำภูเก็ตรวบ 3 เชฟอินเดีย ลักลอบทำครัวเถื่อนบนเรือหรู
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พล.ต.ต.เศรษฐสิริ นิพภยะ ผบก.รน. สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.8 บก.รน. พ.ต.ท.วิษณุ จินาวงษ์ สว.ส.รน.3 กก.8 บก.รน.และ ร.ต.ต.กองคลัง ธรรมเมธาพร รอง สว.(ทนท.ทางน้ำ) ส.รน.3 กก.8 บก.รน. นำกำลังจับกุม นายคูมาร์ (Mr.Kumar ) อายุ 29 ปี , นายฮันนีย์ (Mr.Honey) อายุ 34 ปี และ นายอาร์มานจ็อท ( Mr.Armanjot ) อายุ 20 ปี ทั้งหมดสัญชาติอินเดีย ในฐานความผิด “เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ได้บริเวณท่าเทียบเรือ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ ขณะตำรวจน้ำภูเก็ตระดมปราบปรามอาชญากรรมบริเวณท่าเทียบเรือ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยได้ตรวจเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต พบชาวอินเดีย จำนวน 3 ราย กำลังช่วยกันประกอบอาหารภายในเรือลำดังกล่าว จึงขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้งสามรายไม่มีใบอนุญาตการทำงานแต่อย่างใด
สอบสวนทั้งหมดรับสารภาพว่า ได้รับจ้างจากชาวอินเดียด้วยกันชื่อ นายริคชี (Mr.Rikhi ) ให้มาประกอบอาหารอินเดียบนเรือลำดังกล่าว โดยได้ค่าจ้างคนละ 700 บาท จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป