2 โจ๋ขี่จยย.หาซื้อน้ำกระท่อม เจอตร.แล้วมีพิรุธ ตรวจค้นเจอปืนเถื่อน 1 กระบอก อ้างไว้ป้องกันตัว

2 โจ๋ขี่ จยย.ไปซื้อน้ำกระท่อม ตำรวจเรียกอาการหน้าซีด ค้นเจอปืนเถื่อนพกเหน็บเอวตุง อ้างมีไว้ป้องกันตัว
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร์ ผกก.สน.บางเขน พร้อมด้วย พ.ต.ท.สรรพิชญ์ ศิริสุนทร รอง ผกก.ป. สั่งการให้ พ.ต.ท.ประทีป คำมี สวป. ร.ต.อ.สุวพิชญ์ อินทร์สิงค์ รอง สวป. และสายตรวจชุดที่ 3 สน.บางเขน ร่วมกันจับกุมนายไอซ์ (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี และนายไผ่ (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี พร้อมของกลางอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืน 1 นัด จับกุมได้ที่ริมถนนรามอินทรา ขาออก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านมาถึงหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ถนนรามอินทรา ขาออก พบวัยรุ่นชาย 2 คนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา ผู้นั่งซ้อนท้ายท่าทางมีพิรุธ ลุกลี้ลุกลนเหมือนมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่
เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ วัยรุ่นทั้ง 2 คนก็พยายามจะขี่รถเลี่ยงหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อขอทำการตรวจค้น พบอาวุธปืนแบบไทยประดิษฐ์ 1 กระบอกเหน็บอยู่บริเวณเอวขอบกางเกงของวัยรุ่นผู้ขับขี่จักรยานยนต์ จึงได้ยึดของกลางไว้เป็นหลักฐาน
สอบถามนายไอซ์ให้การว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของตนจริง พกมาไว้เพื่อป้องกันตัว ขณะขี่จักรยานยนต์โดยมีนายไผ่นั่งซ้อนท้ายตระเวนหาซื้อน้ำกระท่อมดื่ม เมื่อเจอตำรวจผ่านมาจึงถูกจับกุมดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สายตรวจชุดจับกุมจึงนำตัววัยรุ่นชายทั้ง 2 คน พร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวน สน.บางเขน ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป