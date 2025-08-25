ศาลสั่งจำคุก 2 เดือน-คุมประพฤติ มารี เบรินเนอร์ พักใบขับขี่ 6 เดือน- อัศม์กรณ์ โดนคุก 1 ด.

“มารี-แฟนหนุ่ม” หนีสื่อขึ้นรถหลังพิจารณาคดีเสร็จที่ศาลแขวงพระนครเหนือ คนขับเปลี่ยนรถยนต์มารับ รีบขับออกจากศาล ขณะที่ “มารี” ยังไม่ได้ก้าวขาขึ้นรถ ขณะนี้รอผลคำพิพากษาจากศาล
ภายหลังจากพนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ได้นัดหมายให้ น.ส.มารี เบรินเนอร์ อายุ 33 ปี ดาราสาว ที่ปฏิเสธการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ขณะขับขี่รถหรูเข้ามาที่ด่านตรวจของสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง และ นายอัศม์กรณ์ เพื่อนชายคนสนิท มีพฤติกรรมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ และมีคลิปปรากฏ ซึ่งให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวน ที่สน.วังทองหลาง และได้นัดหมายสั่งฟ้องทั้ง 2 คน ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ
โดยหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้มาถึงที่ศาล พร้อมกับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน พนักงานสอบสวนได้นำสำนวนคดีไปส่งฟ้องที่อัยการแขวงพระนครเหนือ โดยให้ทั้ง 2 คน นั่งรออยู่ที่ศาลแขวงพระนครเหนือ หลังจากนั้นเมื่ออัยการและพนักงานสอบสวนมาที่ศาลแล้ว ทั้งหมดก็ได้เข้าสู่กระบวนการไต่สวนภายในห้องพิจารณาคดี
ทั้งนี้ น.ส.มารี เบรินเนอร์ อายุ 33 ปี ข้อหา ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ปรับเป็นพินัยชั้นพนักงานสอบสวน 1,000 บาทข้อหา ขับรถในขณะเมาสุรา จำเลย รับสารภาพ ศาลแขวงพระนครเหนือ พิพากษา จำคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 3 ครั้ง บริการสังคม 12 ชม. พักใบขับขี่ 6 เดือน
นายอัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล ฟ้องข้อหา “ดูหมิ่นซึ่งหน้า , ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ , ต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ”จำเลย รับสารภาพ ศาลแขวงพระนครเหนือ พิพากษา จำคุก 1 เดือน 10,000 บาท รอลงอาญา 1 ปี