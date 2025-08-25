ศาลอาญา นัด 26 ก.ย.ชี้คดีกฤษอนงค์ ฟ้องหมิ่น ทนายบอสพอล

ศาลอาญานัดฟังคำสั่งรับฟ้องหรือไม่ คดีกฤษอนงค์ ฟ้องหมิ่น ‘วิฑูรย์’ ทนายบอสพอล ผู้บริหารดิไอคอน กรุ๊ป จำกัดให้ข้อมูลไม่รอบด้าน 26 ก.ย.
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ซึ่งถูกดำเนินคดีเรียกรับเงินอ้างช่วย บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความของ นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ “บอสพอล” ผู้บริหารบริษัทดิไอคอนฯ ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มาตรา 326, 328
คดีนี้สืบเนื่องจาก น.ส.กฤษอนงค์กล่าวหาว่านายวิฑูรย์ จำเลย ในฐานะทนายความของ “บอสพอล” ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงต่อสื่อมวลชน นำไปสู่ความเข้าใจผิดในสังคม ประชาชนในโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ตัดสินไปล่วงหน้า ซึ่งถือว่าละเมิดกระบวนการยุติธรรม ทำให้ได้รับความเสียหาย ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง และเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างรุนแรง การฟ้องร้องในคดีนี้จึงไม่ใช่เพียงแต่การปกป้องสิทธิส่วนตัว แต่เป็นการสร้างมาตรฐานและบรรทัดฐานให้กับผู้ที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนมีความรับผิดชอบ และต้องให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ไม่ใช่ให้ข้อมูลที่เป็นการตัดสินไปล่วงหน้า
ภายหลัง น.ส.กฤษอนงค์กล่าวว่า เดิมคดีนี้ตนยื่นฟ้องไว้ที่ศาลจังหวัดลำพูน แต่ศาลได้มีคำสั่งให้โอนย้ายคดีมาดำเนินการไต่สวนยังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม เนื่องจากในช่วงที่ฟ้องคดีนั้น ตนเองยังถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำใน กทม. ไม่สามารถนำพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงมาต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ และเป็นจังหวะดีที่ได้รับความเมตตาจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อนุญาตให้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีระหว่างอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา ในคดีที่กองปราบเป็นโจทก์ฟ้อง ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาข้อหาเรียกทรัพย์สินฯ จำคุก 3 ปี แต่ยกฟ้องข้อหากรรโชกทรัพย์ ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ 1 ใน 3 คงจำคุก 2 ปี ซึ่งทำให้วันนี้ตนเองออกมาทำประโยชน์ให้สังคม และได้รณรงค์เพื่อไม่ให้มีการตัดสินคนอื่นไปล่วงหน้าก่อน โดยที่ยังไม่รู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน หรือศาลยุติธรรมยังไม่ได้ทำหน้าที่ โดยคดีนี้ภายหลังไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้ว ศาลอาญาจึงนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องว่าจะรับคดีไว้พิพากษาหรือไม่ วันที่ 26 ก.ย.2568 เวลา 09.00 น.