ตร. บุกรวบ 3 หนุ่ม รวมแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์ เงินสะพัดเดือนละ 14 ล้านบาท

ตำรวจไซเบอร์ บุกรวบ 3 วัยรุ่นสร้างตัว ผันตัวเปิดเว็บพนันออนไลน์ สมาชิก 6 หมื่นคน เงินหมุนเวียน 14 ล้านบาทต่อเดือน
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณวัตต์ ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.วิศรุตม์ จันทร์สุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมข่าว ตำรวจไซเบอร์ รวบ 3 หนุ่มแก๊งวัยรุ่นสร้างตัว เปิดเว็บพนันออนไลน์ที่มีสมาชิกกว่า 60,000 คน พบเงินหมุนเวียนเกือบ 14 ล้านบาทต่อเดือน
พ.ต.อ.วิศรุตม์กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ได้จับกุมเครือข่ายสายหนึ่ง และสายสองของเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บหนึ่ง แต่ผู้บริหารเว็บไซต์ไหวตัวทันจึงปิดเว็บไซต์หนี ก่อนมาเปิดเว็บใหม่ ตำรวจจึงสืบสวนขยายผลกระทั่งทราบว่ามี นายแชมป์ เป็นผู้จัดหาบัญชีม้า จึงนำกำลังเข้าจับกุมได้ที่ห้องพักในคอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านรังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ขณะเข้าจับกุมพบว่า นายแชมป์ อยู่ระหว่างเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้นักพนันเข้ามาเล่นพนัน โดยมีกลุ่มผู้บริหารควบคุมระบบฝาก-ถอนเงินพนันระยะไกลผ่านระบบคอมพิวเตอร์อยู่ รวมทั้งพบโทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชีธนาคาร และบัตรเอทีเอ็มที่เชื่อมโยงกับบัญชีม้า ที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ จึงขยายผลต่อกระทั่งจับกุมนายตี๋ และ นายฟิวส์ ซึ่งทำหน้าที่โปรแกรมเมอร์และเป็นผู้บริหารเว็บไซต์ดังกล่าว ได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในโครงการหมู่บ้านหรู ย่านดอนเมืองกรุงเทพฯ พร้อมตรวจยึดของกลางได้หลายรายการรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่านอกจากเว็บไซต์ใหม่ที่เพิ่งเปิดแล้ว แล้วเครือข่ายดังกล่าวยังมีอีก 2 เว็บไซต์ โดยเปิดมานานประมาณ 1-2 ปี มีสมาชิกผู้เล่นรวมกันกว่า 60,000 คน และเงินหมุนเวียนกว่า 14 ล้านบาทต่อเดือน เบื้องต้น นายตี๋ ให้การรับสารภาพว่าตนเป็นผู้บริหารเว็บไซต์จริง ทั้งนี้ กลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวเป็นวัยรุ่นที่เคยรวมตัวกันเล่นเกม ก่อนผันตัวมาเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ และถูกจับกุมได้ดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี และอยู่ระหว่างขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่อยู่ระหว่างหลบหนี รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป