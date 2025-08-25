ไขปมสงสัย เปิดใจพี่สาว พระอลงกต บวชแก้เคล็ด มีพี่น้อง6คน ชื่อเดิม เกรียงไกร เกิดปี 2503
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยัง บ้านของพี่สาวของ “พระอลงกต พูลมุข” อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ วัย 70 ปี ในพื้นที่ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ
โดยพี่สาว เล่าว่า พระอลงกตมีชื่อเดิมว่า เกรียงไกร เพ็ชร์แก้ว เกิดในปี พ.ศ. 2503 มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน พระอลงกตเป็นน้องคนที่ 5 ตอนที่พระอลงกตบวช ไม่ได้แจ้งครอบครัวโดยตรง แต่มีญาติช่วยพาไปบวชเพื่อแก้เคล็ดและเริ่มต้นทำมาหากิน ก่อนที่จะวางแผนไปค้าขายที่กรุงเทพฯแต่พระอลงกตขอเป็นพระต่อมาจนถึงปัจจุบัน ส่วยรายละเอียดวันเดือนปีเกิดหรืออายุช่วงบวชไม่ได้ชัดเจนนัก
พี่สาวพระอลงกต ยังเล่าต่อว่า ช่วงที่พระอลงกตอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ ตนเคยช่วยงานเป็นแม่ครัวดูแลอาหารประมาณ 3 ปี แต่เนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรง จึงกลับมาอยู่ที่บ้านขอนแก่น ซึ่งบ้านหลังเดิมเกิดน้ำท่วมบ่อย จึงย้ายมาที่บ้านปัจจุบันที่ลูกชายจัดหาไว้ให้ หลังกลับมาบ้านจากนั้นไม่ค่อยได้ติดต่อกัน นานๆ ครั้งจะพบกันเพียงเวลาทำบุญตามประเพณีชาวอีสาน
พี่สาวพระอลงกต กล่าวอีกว่า อยากให้สื่อมวลชนทำหน้าที่ติดตามข่าวที่เป็นข้อเท็จจริง ออกให้ตรงกับความเป็นจริง เพราะเท่าที่ดูข่าวก็มีข้อมูลหลายอย่างที่ไม่ตรง เช่น บอกว่ามีพี่น้อง 2 คน จริงๆ แล้วมีกันทั้งหมด 6 คน และยังไม่มีใครเสียชีวิต โดยตนเองเป็นพี่สาวคนที่สอง ส่วนพระอลงกตเป็นน้องคนที่ 5
สำหรับในเรื่องการเปลี่ยนชื่อนั้น ก็ไม่ทราบว่าเอาชื่อ อลงกต พูลมุข มาจากไหน หรือเอาชื่อใครมา และเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ มาทราบว่าเปลี่ยนตอนที่มีข่าว หรือเหตุผลที่เปลี่ยนเพราะอะไรก็ไม่รู้เช่นกัน เพราะจะไม่ก้าวก่ายกัน ซึ่งจะมีคุณเฉลิมพลชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งคุณเฉลิมพล คือประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ และเคยบวชมาด้วยกัน
“ส่วนของการศึกษาน้องชาย เป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย มาช่วยสร้างอาคารเรียนหลายอาคารแล้ว แต่จำ พ.ศ.จบไม่ได้ เรื่องเงินทองส่วนตัวก็ไม่ทราบเรื่องของน้องชาย เพราะคงไม่มีใครมาชี้แจงหรือบอกว่าสร้างยังไง นำเงินไปทำอะไรแบบไหนกับตนเอง รู้เพียงว่ามาช่วยสร้างอาคารเรียนเท่านั้น”พี่สาวพระอลงกต กล่าว
ส่วนประวัติทางการเกณฑ์ทหาร ไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากเป็นระบบเก่าที่เก็บเป็นแฟ้มเอกสาร และหากเกิน 20 ปีแฟ้มจะถูกทำลายตามกฎหมาย
พี่สาวพระอลงกต ย้ำว่า ในช่วงเวลาที่พระอลงกตทำบุญและช่วยสร้างตึก อาคารเรียน รวมถึงดูแลโครงการ 2000 ไร่สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ทุกอย่างเป็นไปอย่างปกติ ก่อนที่จะเกิดข่าวโจมตีในปัจจุบัน ส่วนตัวไม่กังวลเพราะพระอลงกตเป็นคนเก่ง และขอให้สื่อรายงานข้อมูลตามความจริง
สาวพระอลงกต เล่าต่ออีกว่า ที่วัดพระบาทน้ำพุมีพี่ชายของพระอลงกตอยู่ที่วัดด้วย ซึ่งเป็นพี่คนโต และล่าสุดที่เคยคุยกันคือช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่พระอลงกต มาทำบุญที่ขอนแก่น ซึ่งก็ไม่ได้คุยอะไรกันมาก ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันทั่วไป และหลังปรากฏเป็นข่าวตอนนี้ก็ตกใจ
“ช่วงที่ตนเองอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ ทุกอย่างก็เป็นไปอย่างปกติ มีการดองศพ มีคนมาดูเป็นจำนวนมากก็ไม่เห็นมีอะไร เพิ่งจะมาเป็นเรื่องตอนช่วงนี้ ที่ผ่านมาพระอลงกต ทำแต่เรื่องดี สร้างตึกสร้างอาคารทำที่ 2,000 ไร่ ให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ แต่ข่าวที่เกิดขึ้นมีแต่ข่าวที่โจมตี แต่ส่วนตัวไม่ได้ห่วงพระอลงกต เพราะพระอลงกตเป็นคนเก่ง ถ้าตอนนี้คงบอกได้เพียงว่า พูดไปตามตรงที่เป็นความจริง” พี่สาวพระอลงกต กล่าว
สำหรับประวัติทางทหารของพระอลงกตนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลทางทหาร ไม่พบข้อมูลของ นายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว หรือนายอลงกต พลมุข ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลว่า เนื่องจากเป็นระบบเก่าข้อมูลสมัยก่อนใช้วิธีการเก็บเอกสารเป็นแฟ้ม ยังไม่มีระบบเก็บเป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบเก็บเป็นแฟ้มนั้นหากเกิน 20 ปีก็จะโละทิ้ง ตามอายุความ 20 ปี
พร้อมกันนี้ จากข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวได้รับว่ามีคนดูแลพระลงอยู่ใน บขส.เก่า บ้านเลขที่ 50/2 ถนนประชาสโมสร จากการตรวจสอบไม่พบหรือมีข้อมูลจากชาวบ้านเก่าแก่ที่อยู่ในพื้นที่รอบ บขส.แต่อย่างใด ซึ่งบ้านเลขที่ 50/2 นั้น ตรงกับข้อมูลตามเลขบัตรประชาชนของ พระอลงกต ที่ใช้นามสกุล พูลมุข แต่ไม่ปรากฏว่ามีคนที่รู้จักหรือเคยเห็นว่ามีพระสงฆ์อาศัยอยู่ในละแวกนี้แต่อย่างใด.