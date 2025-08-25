ศาลชี้ชะตา โตโต้ ปิยรัฐ พรุ่งนี้ คดี 112 ปมโพสต์เฟซบุ๊ก ถ้าผิด มีโทษคุก-ไม่ได้ประกัน หลุดส.ส.ทันที

ศาลชี้ชะตา โตโต้ ปิยรัฐ พรุ่งนี้ คดี 112-พ.ร.บ.คอมพ์ ปมโพสต์วิจารณ์ตำรวจสลายวีโว่ขายกุ้ง พาดพิงสถาบัน ถ้าผิด มีโทษคุก-ไม่ได้ประกัน หลุดเก้าอี้ ส.ส.ทันที
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งนี้ (26 สิงหาคม) ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีของนายปิยรัฐ จงเทพ หรือโตโต้ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน และอดีตนักกิจกรรมกลุ่ม We Volunteer หรือวีโว่ กรณีถูกฟ้องในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(3)(5) จากเหตุโพสต์ข้อความวิจารณ์การสลาย #ม็อบย่างกุ้ง ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2563 และมีข้อความพาดพิงสถาบัน
ทั้งนี้ เมื่อสืบค้นข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพบว่าผู้กล่าวหานายปิยรัฐคือนายนพดล พรหมภาสิต เลขาธิการ ศชอ. ที่ผ่านมานายปิยรัฐได้เบิกความว่าตนไม่ได้เป็นผู้โพสต์ข้อความที่ถูกนำมาใช้กล่าวหา (ข้อความโพสต์ที่เพจเฟซบุ๊ก โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarat Chongthep เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563) เนื่องจากขณะนั้นถูกควบคุมตัวที่ บก.ตชด.ภาค 1 และถูกยึดอุปกรณ์สื่อสาร เบื้องต้นมีแอดมินดูแลเพจอยู่หลายราย ไม่รู้ว่าใครเป็นคนโพสต์ และสาเหตุที่ไม่ลบโพสต์ดังกล่าว เพราะอยากให้กระบวนการยุติธรรมนำสืบให้สิ้นสงสัย
คดีนี้ศูนย์ทนายความฯระบุว่า ปิยรัฐให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้โพสต์ข้อความตามฟ้อง เนื่องจากข้อความดังกล่าวโพสต์ในขณะที่ตนถูกควบคุมตัวที่ บก.ตชด.ภาค 1 และถูกยึดอุปกรณ์สื่อสาร
ขณะที่อาจารย์นิติศาสตร์ให้ความเห็นว่า มาตรา 112 ไม่คุ้มครองถึงสถาบันกษัตริย์ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรม และเห็นว่าข้อความตามฟ้อง เป็นการวิจารณ์ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วเปรียบเปรยถึงสถาบันกษัตริย์ ซึ่งการเปรียบเปรยอาจเป็นการไม่เคารพ แต่การไม่เคารพไม่เท่ากับการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท
คดีนี้เป็นคดีมาตรา 112 คดีที่ 2 ของปิยรัฐที่ศาลจะมีคำพิพากษา จากคดีมาตรา 112 ทั้งหมด 3 คดีที่เขาตกเป็นจำเลย โดยคดีแรกที่มีคำพิพากษายกฟ้องไปแล้วก่อนหน้านี้ คือ คดีป้ายวิจารณ์ผูกขาดวัคซีนที่กาฬสินธุ์ ส่วนอีกคดีคือคดีปราศรัยในการชุมนุม #เด็กพูดผู้ใหญ่ฟัง ที่ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 22 ส.ค. 2563 ซึ่งคดียังอยู่ระหว่างการสืบพยาน
สิ่งที่ต้องจับตาก็คือ หากในคดีนี้ศาลพิพากษาว่าเป็นความผิดตามฟ้อง และลงโทษจำคุก ทั้งไม่ให้ประกันในวันนั้น ปิยรัฐก็จะพ้นสภาพ ส.ส.ในทันที