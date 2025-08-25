เปิดไทม์ไลน์ เปลี่ยนชื่อจาก เกรียงไกร เป็น พระอลงกต สุดงง วันเดือนปีเกิด ไม่ตรงกัน 4 ครั้ง
รายการ โหนกระแส เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 เกาะติดเหตุการณ์ “หลวงพ่ออลงกต” วัดพระบาทน้ำพุ ล่าสุดมีประเด็นใหม่ ชื่อและนามสกุลของหลวงพ่อไปตรงกับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว ทำสังคมข้องใจ
ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ “มหาหมี” รองประธานมูลนิธิกองทัพธรรม กล่าวช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแส ระบุว่า พบข้อมูลปีเกิดของหลวงพ่ออลงกต หรือพระราชวิสุทธิประชานาถ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ไม่ตรงกัน 4 ปี
- ข้อมูลจากทางเว็บไซต์พบว่าเกิดวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2496
- ข้อมูลจากใบสุทธิพบว่าเกิดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2498
- ข้อมูลจากใบขอบวช ลงในเอกสารอุปัชฌาย์พบว่าเกิดวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2505
- ข้อมูลบัตรประชาชนได้รับจากสื่อมวลชนพบว่าเกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503
มหาหมียังกล่าวอีกว่า โดยจากการสันนิษฐาน หากหลวงพ่ออลงกตเกิดในปี พ.ศ.2496-2497 จะไม่เจอนายอลงกต พลมุข (อดีตข้าราชที่เสียชีวิต) ที่โรงเรียนแก่นนครฯ จะไม่ได้เตะบอลด้วยกัน แต่ถ้าเกิดในปี พ.ศ.2503 หลวงพ่ออลงกตจะเป็นรุ่นพี่ 3 ปี ซึ่งทันกัน และถ้าเกิดในปี พ.ศ.2505 ก็เป็นปีเดียวกัน จะได้เตะบอลด้วยกัน
มหาหมีกล่าวอีกว่า จากข้อสันนิษฐานต่อมาคือการบวชแล้วได้ฉายาพระนั้น หากตรวจสอบข้อมูลการตั้งฉายาพระพบว่า หลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เกิดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503, 1 ธันวาคม พ.ศ.2505 ตรงกับวันเสาร์ซึ่งสอดคล้องกันกับฉายา นอกนั้น หากหลวงพ่ออลงกตเกิดในปี พ.ศ.2496 กับ 2498 เป็นวันพุธ-พฤหัสบดี ไม่ตรงกับการตั้งฉายาพระที่พลวงพ่ออลงกตได้รับ แต่คาดว่าน่าจะเกิดในปี 2503
นอกจากนั้นยังพบข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ไทม์ไลน์การเปลี่ยนชื่อของหลวงพ่ออลงกต หรือพระราชวิสุทธิประชานาถ ได้แก่ ทำสูติบัตร 2503 ในชื่อไกร เพ็ชร์แก้ว จากนั้นเข้าสู่ระบบทะเบียนบ้านเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2503 ซึ่ง ณ ขณะนั้นประเทศไทยไม่ได้มีการใช้เลข 13 หลัก กระทั่งวันที่ 26 ธันวาคม 2527 ไทยเริ่มใช้เลข 13 หลัก จึงทำการเปลี่ยนชื่อเป็น นายเกรียงไกร เพ็ชร์แก้ว
โดยตั้งแต่ปี 2503-2552 นายเกรียงไกร เพ็ชร์แก้ว ไม่ปรากฏรูปถ่ายในทะเบียนราษฎร เพราะไม่เคยทำบัตรประชาชนตลอด 49 ปี 2 มีนาคม 2552 ทำบัตรประชาชนครั้งแรก ชื่อเดิม เกรียงไกร เพ็ชร์แก้ว ชื่อใหม่ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต พูลมุข) จากนั้นทำบัตรใหม่ครั้งที่ 2 เนื่องจากบัตรหมดอายุ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น พระอุดมประชาทร (อลงกต พูลมุข) จากนั้นเปลี่ยนใหม่อีกครั้งชื่อ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต พูลมุข) สาเหตุที่เปลี่ยนเพราะเรื่องสมณศักดิ์
ขอบคุณข้อมูล รายการโหนกระแส เรื่องเด่นเย็นนี้