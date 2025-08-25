ไรเดอร์หลับใน ทำ ผู้โดยสารหญิง กระเด็นตกสะพานแยกรัชโยธิน กระแทกเก๋ง เจ็บสาหัส

ไรเดอร์หลับใน ผู้โดยสารสาว กระเด็นตกสะพานแยกรัชโยธิน กระแทกรถเก๋ง เจ็บสาหัส
จากกรณีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่ง เผยแพร่เรื่องราวพบ คนตกลงมาจากสะพานแยกรัชโยธิน กระแทกรถเก๋ง ได้รับบาดเจ็บสาหัส ตามที่ข่าวเสนอไปแล้วนั้น
ด้าน นายไก่ (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี วินแยกรัชโยธิน เปิดเผยว่า ช่วงเวลาประมาณ 7 โมง ของวันที่ 24 ส.ค.68 ตอนกลับมาที่วินได้ยินว่า มีไรเดอร์ขับรถขึ้นสะพานมากับผู้โดยสารและชนเข้ากับขอบสะพาน ทำให้มีคนตกลง จึงรีบไปดูและอำนวยความสะดวกการจราจรและได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าวเอาไว้ เมื่อตนไปถึงก็เห็นว่า ผู้โดยสารเป็นหญิง ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนผู้ขับขี่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก จากที่ได้ยินมาทราบว่าไรเดอร์คนดังกล่าวนั้นมีอาการหลับใน
ฝากเตือนผู้ให้บริการว่าควรจะตรวจสอบร่างกายและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้บริการผู้โดยสาร และควรคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้โดยสารเสมอ
พ.ต.ท. สมพร อุปพงศ์ รองผกก.จร.สน.พหลโยธิน เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 07.01 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พหลโยธิน ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สน.พหลโยธินว่ามีเหตุ หญิงพลัดตกจากที่สูงบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าแยกรัชโยธินตรวจสอบเบื้องต้นพบ นางสาวลวิน (สัญชาติเมียนมา) นอนอยู่บริเวณพื้นถนนถนนพหลโยธิน และ นายธนภัทร ผู้ขับขี่รถจยย. ทั้งสองยังได้สติและสามารถพูดจาตอบโต้ได้
จากการสอบถาม นายธนภัทร ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเป็นผู้ขับไรเดอร์ ได้รับลูกค้าและจะไปส่งยังที่หมายพอมาถึงบริเวณสะพานข้ามแยกรัชโยธินถนนพหลโยธินขาเข้า ตนเกิดมีอาการหลับในและได้เสียการควบคุมรถจยย. เบียดกับข้างทาง จึงทำให้ผู้โดยสารสาวพลัดตกจากสะพานข้ามแยก ตกไปบริเวณกระจกหน้า รถยนต์ของนายณัฐวุฒิ และหล่นลงพื้นถนน
นายธนภัทร จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ถึงที่เกิดเหตุให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตร
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธิน แจ้งข้อหากล่าวหานาย ธนภัทร ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ไว้ก่อน และส่งพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป