ทนาย ยัน หลวงพ่ออลงกตไม่เครียด แค่เหนื่อยเพราะอดนอน เผยเตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวแล้ว

ทนายหลวงพ่ออลงกต ยัน หลวงพ่อไม่เครียด แค่เหนื่อยเพราะอดนอน เผยเตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวแล้ว
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 26 สิงหาคม นายศุภชัย สิงคลาวานิช หัวหน้าทีมทนายความของวัดพระบาทน้ำพุ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ต่อสื่อมวลชน ว่า หลวงพ่อเดินทางมาที่กองปราบปราม (บก.ป.) ตั้งแต่ช่วง 05.00 น. ซึ่งตนมีโอกาสพบหลวงพ่อเพียงแป๊บเดียวก่อนจะถูกแยกห้อง ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อลงมาจากตึกมูลนิธิใจฟ้าเพื่อทำกิจ แล้วตำรวจก็เข้าจับกุม
ทนายความได้เปิดเผยอีกว่า เบื้องต้นหลวงพ่อยังไม่มีอาการเครียดแต่คงเหนื่อยเพราะอดหลับอดนอน ซึ่งทางตนได้เตรียมหลักทรัพย์ มาเพื่อยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า เงินประกันตัวที่เตรียมไว้นั้น เป็นเงินมาจากไหน ทนายระบุว่า ลูกศิษย์ลูกหาเราเยอะ ตรงนี้ไม่ต้องกังวล ส่วนได้เห็นหมอบีหรือไม่นั้น ทนายความไม่ทราบเพราะดูแค่หลวงพ่อ