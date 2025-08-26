ปล่อยตัว อัญชัญ ปรีเลิศ พรุ่งนี้ หลังถูกขังคดี 112 กว่า 8 ปี เข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ’68

ปล่อยตัว อัญชัญ ปรีเลิศ พรุ่งนี้ หลังถูกคุมขังคดี ม.112 กว่า 8 ปี เข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ’68 เผยนักโทษคดีการเมืองรายอื่นๆ ได้รับการปล่อยตัวด้วย
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า นางอัญชัญ ปรีเลิศ อดีตข้าราชการพลเรือน ผู้ต้องขังคดีมาตรา 112 วัย 69 ปี ซึ่งถูกตัดสินจำคุกรวม 29 ปี 174 เดือน (หรือประมาณ 43 ปี 6 เดือน) จากการถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในผู้อัพโหลดและเผยแพร่คลิปเสียงของ “บรรพต” ดีเจผู้จัดรายการวิทยุใต้ดิน ซึ่งมีเนื้อหาเข้าข่ายหมิ่นประมาทกษัตริย์ รวมทั้งหมด 29 ครั้ง เป็นความผิด 29 กระทง จะได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานหญิงกลาง ในวันที่ 27 สิงหาคม หลังถูกคุมขังมารวมกันนานกว่า 8 ปี
ทั้งนี้ เนื่องจากนางอัญชัญถูกคุมขังครบ 8 ปี หรือ 1 ใน 3 ของโทษ เข้าเกณฑ์รับพระราชทานอภัยโทษ โดยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ทนายความได้รับแจ้งจากนางอัญชัญว่าเธอมีชื่อเข้าอบรมโครงการโคกหนองนา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้ว
ศูนย์ทนายความฯระบุตอนหนึ่งว่า ช่วงปลายปี 2567 จดหมายฉบับหนึ่งของเธอถูกส่งออกมาผ่านทนายความ บอกเล่าความรู้สึกผิดหวังจากอภัยโทษในรอบปีที่ผ่านมา
“สำหรับป้านะลูก ปี 2567 เป็นปีแห่งความผิดหวัง ป้าคอยอภัยโทษ เขาก็ไม่ให้ พอไม่ได้ออกก็ต้องใช้ชีวิตในเรือนจำที่เสียงดัง ข้าวของแพง จะกินจะนอนก็ลำบาก มีแต่คนเพิ่มขึ้นๆ ไม่มีคนออก สภาพแวดล้อมมันหดหู่น่ะลูก”
อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้ลดละหรือเผยความย่อท้อ อัญชัญยังคงมีความหวังอยู่ในทุกลมหายใจที่จะได้ออกมาใช้ชีวิตในบั้นปลายข้างนอก “ก็หวังว่าอะไรๆ มันจะดีขึ้น ก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง ป้าก็จะดูแลตัวเองให้มีลมหายใจไปหาเขา”
- พิพากษาคุก ‘อัญชัญ’ คดี 112 แชร์คลิปยูทูบหมิ่นสถาบัน 29 ปี 174 เดือน ยังไม่มีคำร้องปล่อยตัว นอนคุก
- มุงเป่าเค้กเบิร์ธเดย์ ‘ป้าอัญชัญ’ สตรีวัย 69 ถูกขังยาว 43 ปี ทนายฯ หวังได้นิรโทษฯ บ้าง
จนในปีนี้ 2568 ในโอกาสครบระยะเวลา 8 ปี ที่อัญชัญถูกคุมขัง เธอส่งจดหมายออกมาบอกเล่าให้ทนายความฟังว่าความหวังที่จะได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านในบั้นปลาย คงไม่ใช่ความหวังลมๆ แล้งๆ อีกต่อไป
“ปีนี้เป็นปีที่ป้าถูกขังมาครบ 8 ปี แปลว่า ป้าถูกขังมา 1 ใน 3 ของโทษแล้ว หากมีอภัยโทษมาป้าก็เข้าเกณฑ์กับเขาบ้างแล้ว อาจจะได้ปล่อยตัวในปีนี้ ปีนี้ป้าเลยรู้สึกมีความหวังมากๆ อยู่ได้ด้วยความหวังเลยลูก”
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 29 ก.ค.2568 มีการประกาศ พ.ร.ฎ.อภัยโทษ พ.ศ.2568 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ส่งผลให้ผู้ต้องขังทางการเมืองบางส่วนที่คดีสิ้นสุดแล้วจำนวนหนึ่ง เข้าเกณฑ์ได้รับการปล่อยตัวในช่วงครึ่งปีหลังนี้
ต่อมาวันที่ 2 ส.ค.2568 อัญชัญเขียนจดหมายจากเรือนจำส่งถึงเจ้าหน้าที่โครงการ Freedom bridge โดยแจ้งว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ได้รับอภัยโทษในปีนี้ด้วย ข้อความตอนหนึ่งจากจดหมายสรุปการนับโทษที่เหลืออยู่ของตัวเองเธอเข้าเกณฑ์ได้ลดโทษลง 1 ใน 3 ในอภัยโทษช่วงเดือน ก.ค.2563 และลดโทษลงอีกครั้ง 1 ใน 2 ในอภัยโทษเดือน ก.ค.2564 และครั้งนี้ลดอีก 1 ใน 4
เท่ากับว่าโทษคงเหลือจริงของเธอจะอยู่ที่ 2 ปี 7 เดือน 20 วัน ซึ่งเข้าเกณฑ์การได้รับอภัยโทษ ตามมาตรา 8 ข้อ (ฉ) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “เป็นบุคคลอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่ พ.ร.ฎ.นี้บังคับใช้ตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ในไม่เกินสามปีนับตั้งแต่การประกาศใช้ พ.ร.ฎ.นี้”
และในวันที่ 12 ส.ค.2568 ทนายความได้รับแจ้งจากอัญชัญว่าเธอมีชื่อเข้าอบรมโครงการโคกหนองนา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้ว
“ป้าอยู่มา ถ้าถึงวันที่ 26 ส.ค.2568 ก็รวมๆ 3,054 วัน หรือ 8 ปี 4 เดือน 19 วัน คงเพียงพอแล้วกับความผิดที่สุดในชีวิตของป้า เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเลยค่ะ ชีวิตที่เหลือก็คงไม่มากแล้ว ความเป็นมนุษย์กำลังจะกลับมาแล้ว ด้วยคำว่าอิสรภาพ
ชีวิตของป้าจะดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะอย่างไร ก็ต้องใช้ชีวิตที่เหลือให้ดีที่สุด ยังมีสอง สองมือ สองขา ก็ต้องสู้ต่อไปจนกว่าจะลาโลกนี้”
การอบรมเตรียมความพร้อมที่จะปล่อยตัวกำลังมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13 ส.ค.-27 ส.ค. 2568 โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม อัญชัญคาดว่าตัวเองจะได้รับการปล่อยตัวในทันที
หากอัญชัญได้รับการปล่อยตัวในวันดังกล่าว การคุมขังทางการเมืองของเธอที่มีระยะเวลากว่า 8 ปี 4 เดือน 19 วันก็จะสิ้นสุดลง ทำให้เธอเป็นผู้ต้องขังหญิงทางการเมืองที่มีอายุมากที่สุดที่ถูกคุมขังมาอย่างยาวนานที่สุดในรอบหลายปีนี้
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก อานนท์ นำภา ของนายอานนท์ นำภา ทนายความสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ระบุเพิ่มเติมว่า 27 ส.ค.68 เวลา 09.00 น. (ควรไปถึงเรือนจำแล้ว) อาจจะได้รับการปล่อยช้าหรือเร็วจากนี้เล็กน้อย อาจจะต้องรอประมาณนึง ถ้าใครมีเวลาสามารถไปรอรับเพื่อนๆ ได้ดังนี้
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี – ธนพร
ทัณฑสถานหญิงกลาง – อัญชัญ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ – สมบัติ ขนุน สิรภพ
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา – ทีปกร
เพื่อนๆ ที่ได้รับผลจากการอภัยโทษจะทยอยได้รับการปล่อยตัวเรื่อยๆ จนถึงเดือน พ.ย. ถ้าเราทราบจะรีบแจ้งเป็นระยะๆ