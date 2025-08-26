ตำรวจคุมตัว ‘หมอบี’ สอบเข้ม สีหน้าอิดโรยปัดตอบสื่อทุกประเด็น
เมื่อเวลา 10.00 น . วันที่ 26 สิงหาคม พนักงานสอบสวนนำตัว นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี มาที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาล และสวมกุญแจมือ มีผ้าดำคลุมไว้ อีกทั้งยังมีสีหน้าเคร่งเครียด และปฏิเสธที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชน ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามจะควบคุมตัวขึ้นไปที่กองกำกับการ 1 เพื่อสอบปากคำต่อไป
ทั้งนี้หมอบีได้จับกุมตัวในฐานความผิดในข้อหา สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงิน
โดยหมอบีได้ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้ที่บ้านพักย่านจตุจักร เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ก่อนจะถูกควบคุมตัว ทั้งนี้ มีรายงานว่าขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้มีการหา พยานหลักฐานเพิ่มเติมเพิ่มเติมในอีก 17 จุด พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมมาประกอบสำนวนคดี