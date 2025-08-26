ทนาย รับหมอบี กังวล แต่มีหลักฐานครบ พร้อมสู้คดี ยันบริสุทธิ์ใจ ไม่เกี่ยวเงินบริจาค
นายกสานติ์ ปัญญาชัยรักษา ทนายความของ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี เผยทางโทรศัพท์ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการกองปราบปรามเข้าจับกุมตัวนายเสกสันน์ ว่า ตนเองได้มีการคุยกับหมอบีแล้ว ซึ่งจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพราะมีพยานหลักฐานครบ
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า หมอบี มีความกังวลหรือไม่ ทนายความระบุว่า ความกังวล เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เจอเรื่องอะไรแบบนี้ แต่ไม่ได้กังวลเรื่องการสู้คดี เพราะตำรวจก็เป็นกลาง และหมอบี ยืนยัน ในพยานหลักฐานที่มี และพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจ
อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าวันนี้ทนายความ ติดว่าความคดีอื่นอยู่ โดยจะเข้ามาที่กองปราบปรามในช่วงบ่าย และไม่ได้ตอบเรื่องเงินประกัน ก่อนจะวางสายไป