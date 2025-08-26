ศาลรับฟ้อง คดี ‘สุชาติ’ ฟ้องหมิ่น รักชนก-สหัสวัต ปมซื้อตึก Skyy9 เรียก 50 ล้าน ไอซ์ลั่นสู้กันต่อ

ศาลรับฟ้อง คดี ‘สุชาติ’ ฟ้องหมิ่นประมาท ไอซ์ รักชนก-สหัสวัต นัดสอบคำให้การ 3 พ.ย. ด้านทนายเผยการวิจารณ์ต้องมีขอบเขต เผยฟ้องครั้งนี้เป็นการปกป้องสิทธิตัวเอง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 809 ศาลนัดฟังคำสั่งคำพิพากษาไต่สวนมูลฟ้อง ที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ฟ้อง น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) และนายสหัสวัต คุ้มคง ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา พร้อมเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท จากการที่ทั้งคู่กล่าวหาว่านายสุชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่สำนักงานประกันสังคมเข้าซื้อตึก Skyy9 ในสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ศาลพิเคราะห์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์แล้วเห็นว่า จำเลยทั้งสองจัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนกล่าวหาว่าโจทก์กระทำการตามฟ้องจำเลยทั้งสองทำหน้าที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการซื้อตึก Skyy9 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยจำเลยทั้งสองสามารถใช้ข้อมูลข่าวสาร หรือการตรวจสอบสอบถามได้อย่างเสรีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จัดการนำเรื่องมาเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งจำเลยที่ 1 ก็ทราบดีว่าการแถลงข่าวอาจทำให้ถูกฟ้องได้ ภายใต้รัฐธรรมนูญให้สิทธิโดยชอบในการที่บุคคลใดจะติชมด้วยความเป็นธรรม สามารถทำได้ตามสิทธิ มีการติชมด้วยความสุจริตและความจริงและหลักฐานที่เพียงพอ
การที่จำเลยทั้งสองแถลงข่าวเกี่ยวกับการซื้อตึกไม่มีน้ำหนักเพียงพอว่าโจทก์เกี่ยวข้องกับการซื้อตึกดังกล่าวอย่างไร เป็นการกล่าวหาโจทก์ตามสื่อมีลักษณะเชิญชวนให้ประชาชนขุดคุ้ยให้ตรวจสอบและทำให้สาธารณชนเชื่อไปตามที่จำเลยแถลงข่าว
ไม่ถือว่าจำเลยทั้งสองติชมโดยสุจริต โจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อตึก Skyy 9 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เข้าองค์ประกอบความผิดตามฟ้อง ให้ประทับรับฟ้องและเรียกจำเลยทั้งสองมาสอบคำให้การ
ด้านนายเฉลิมชัย ศรียุภักดิ์ ทนายความของนายสุชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า ศาลมีคำสั่งว่าเรื่องนี้มีมูลครบองค์ประกอบความผิดตามที่โจทก์ได้นำเสนอพยานหลักฐานต่อศาล โดยเหตุผลศาลมองว่านายสุชาติเป็นบุคคลสาธารณะก็จริง แต่ต้องมีขอบเขตในการวิพากษ์วิจารณ์ แต่กรณีนี้ศาลมองว่าเป็นการใส่ความ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ซึ่งตอนนี้จำเลยก็ยังไม่ได้ตกเป็นผู้กระทำความผิด แค่คดีมีมูลก็จะต้องสู้คดีกันต่อไป
โดยศาลได้นัดครั้งต่อไปเป็นการสอบคำให้การทางจำเลยจะต้องมีการประกันตัวในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น.
เมื่อถามว่า จะมีการไกล่เกลี่ยหรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เรื่องนี้ยังไม่ทราบ ให้ไปสอบถามนายสุชาติเอง
พร้อมบอกว่า เรื่องนี้นายสุชาติรับทราบแล้วก็มีท่าทีที่ปกติ ได้ปกป้องสิทธิในฐานะประชาชนคน ซึ่งในวันนี้นายสุชาติไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง เนื่องจากติดภารกิจ
ขณะที่ น.ส.รักชนกระบุทางเฟซบุ๊กว่า “สรุปว่าวันนี้ ศาลประทับรับฟ้อง คดีที่นายสุชาติ ชมกลิ่น ฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายคนละ 50 ล้าน ไอซ์และ สหัสวัต คุ้มคง กรณีเปิดข้อมูลประกันสังคมซื้อตึก SKYY9 สู้กันต่อฮะ ✌🏻”
นอกจากนี้ น.ส.รักชนก ยังคาดการณ์แนวทางคำพิพากษาไว้ 2 แนวทาง 1) ถ้าศาลเห็นว่าคดีมีมูล จะสั่งประทับรับฟ้องไว้พิจารณา ต้องสู้คดีกันต่อไป 2) ถ้าศาลเห็นว่าไม่มีมูล ไม่สมควรรับไว้พิจารณา ก็จะมีคำพิพากษายกฟ้อง