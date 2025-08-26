ค้นบ้าน หมอบี พบเงินสดกว่า 3 ล้าน อ้างของผู้ขอรับคำปรึกษา ยันมอบเงินบริจาคให้หลวงพ่ออลงกตหมดแล้ว

กองปราบ ค้นบ้านหมอบี พบเงินสดกว่า 3 ล้านบาท เจ้าตัวอ้างเป็นเงินจากผู้เข้ามาขอคำปรึกษาถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว นำมามอบให้เอง ไม่เคยเรียกร้องอะไร
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังการจับกุม นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ซึ่งถูกจับกุมในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงาน เบียดบังยักยอกทรัพย์ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงิน อันสืบเนื่องมาจากเงินบริจาคให้กับหลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ภายในวันเดียวกันนี้
มีรายงานด้วยว่า จากการตรวจค้นบ้านพักของหมอบีย่านประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร เจ้าหน้าที่ตรวจพบเงินสด มีทั้งที่ใส่ซองเอาไว้และวางไว้ภายในบ้าน รวมทั้งหมดกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวหมอบีอ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากผู้เข้ามาขอคำปรึกษาปัญหา ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้อง หรือลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้ว
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า หมอบีอ้างว่าเงินที่ตรวจพบในบ้านนั้นเป็นเงินจากผู้นำมามอบให้ในระยะเวลาแค่ 3 วันเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นของผู้ที่ศรัทธาในตัวเอง ซึ่งเคยเขียนจดหมายมาขอคำปรึกษาถึงญาติๆ หรือลูกหลานที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่คนเหล่านี้ยังมีความห่วงใย เกรงว่าผู้ล่วงลับไปแล้วอาจได้รับความรับลำบาก จึงเข้ามาขอคำปรึกษากับตน เพราะเชื่อว่าตนมีความสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้
เมื่อผู้ที่มาขอคำปรึกษากับตนได้เข้ามาพูดคุยแล้ว ก็ได้รับคำแนะนำบางอย่าง ประกอบกับตนมีอะไรบางอย่างที่พอจะสื่อสารกับโลกทางวิญญาณได้ จนทำให้ผู้มาขอคำปรึกษาเกิดความสบายใจ หลังจากนั้นเขาก็นำเงินตอบแทนมามอบให้ มีทั้งมากบ้าง น้อยบ้าง แต่ตนไม่เคยไปเรียกร้องอะไร เพราะเขานำมามอบให้เอง
ส่วนเรื่องการสื่อสารกับดวงวิญญาณนั้น เจ้าตัวไม่ยอมตอบว่ามีความสามารถพิเศษแบบนี้ได้อย่างไร
กรณีการร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกตนั้น หมอบีระบุว่า เป็นเพราะความศรัทธาที่มีมานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยส่วนตัวแล้วมองว่าหลวงพ่อเป็นคนดี จึงจัดทำ-หาเงินบริจาคให้กับโครงการต่างๆ ของหลวงพ่อ ซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ตนถวายให้กับหลวงพ่อไปจนหมดแล้วอีกด้วย
นอกจากนี้ หมอบียังระบุด้วยว่า ตั้งแต่ร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกต ผลอานิสงส์ยังทำให้หน้าที่การงานของตนประสบผลสำเร็จอีกด้วย