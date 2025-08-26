จอนนี่ มือปราบ พร้อมภรรยา ดอดให้ปากคำตำรวจ ปปป. แจงที่มาเงินทุน ทำธุรกิจรีสอร์ต

จอนนี่มือปราบ พร้อมภรรยา ดอดให้ปากคำตำรวจ ปปป. แจงที่ไปที่มาเงินทุนทำธุรกิจรีสอร์ต
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ “จอนนี่ มือปราบ” พร้อมด้วย น.ส.จิราพร สีบุระ ภรรยา เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปปป. ตามนัดหมายเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นจัดทำเอกสารรับรองเท็จ สร้างรีสอร์ตบนที่ดินป่าไม้นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โดยเนื้อหาการให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนในวันนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับที่ไปที่มาของเงินทุนที่ทั้งสองนำมาใช้ลงทุนประกอบธุรกิจรีสอร์ตดังกล่าว
อย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำในวันนี้ทางพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปปป. ก็จะนำตัว ด.ต.ยุทธพล และ น.ส.จิราพร ภรรยา พร้อมสำนวนคดีและพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งหมด ส่งไปยัง ป.ป.ช.ในทันที เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
