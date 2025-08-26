จนท.บุกค้น 5 จุด วัดพระบาทน้ำพุ หาหลักฐานการเงิน ฟันคดีทุจริตเงินบริจาค
วันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่ พ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณี ตำแหน่ง สว.กก.1 บก.ป. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกันจับกุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ที่ จ 81/2568 ลง 22 สิงหาคม 2568 ด้วยมีหลักอันสมคารเชื่อว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฟอกเงินและสมคนโดยการตกลงกันตั้งแต่ สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน โยจับกุมตัวได้ที่อาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในใจฟ้าฟาร์ม หรือ ใจฟ้าอคาเดมี หมู่ 6 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 01.00 น. นั้น
ต่อมาเมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. , ป.ป.ช. และ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้เข้าตรวจค้นภายในอาคารโรงเรียนนาถะศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของใจฟ้าฟาร์ม ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี และอยู่ในการดูแลของหลวงพ่ออลงกต เพื่อตรวจสอบเรื่องเอกสาร ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ที่ชั้น 4 และ ชั้น 5 ของอาคารที่อาจมีความเชื่อมโยงกับเงินบริจาค รวมทั้งการทุจริตยักยอกเงิน โดยมี น.ส.กอแก้ว เพชรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้น
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.เผยว่า การเข้าตรวจค้นครั้งนี้ ดูเส้นทางการเงิน สลิปการโอนเงิน ซึ่งพบว่ามีเงินบริจาคเข้ามาในมูลนิธิ เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นยอดเงินเท่าไร ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้ง
ขณะที่วัดพระบาทน้ำพุ เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ สตง. และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าไปแจ้งแสดงหมายการตรวจค้น และเข้าตรวจค้นบริเวณอาคารรับบริจาคเงิน และอาคารต่างๆ พร้อมดูเอกสารการรับบริจาคเงิน โดยมีพระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และนายสมพร โสมะเค็ง ไวยาวัจกร เป็นผู้นำตรวจค้น ซึ่งจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบสวนกลาง ทราบว่าในวันนี้ลงพื้นที่วัดพระบาทน้ำพุ สนามกีฬาใจฟ้าประชานาถและกรุงเทพฯรวมทั้งหมด 17 จุดแต่ที่วัดพระบาทน้ำพุ วันนี้ที่เข้าตรวจค้นมีจำนวน 5 จุด ซึ่งจะดูเรื่องเอกสารการบริจาค เส้นทางการเงิน ว่ามีความผิดปกติอย่างไร
ด้าน พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เผยว่า อาตมาเพิ่งรักษาการได้เพียง 2 วัน ยังไม่ได้ ดูว่าสิ่งของภายในวัดมีอะไรบ้าง เพียงแต่เตรียมตัวที่จะทำความสะอาด จนมีเจ้าหน้าที่เข้ามา ตรวจค้นในวันนี้ก่อน ซึ่งอาตมาก็ยินดี ให้ตรวจสอบทุกเรื่อง แต่ขณะนี้กังวลและเป็นห่วงแต่เพียงว่า ในวัดพระบาทน้ำพุต่อไปนี้คงจะไม่มีใครเข้ามาบริจาคหรือทำบุญ สิ่งของที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะหมดไป ผู้ป่วยร้อยกว่าชีวิตที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุ ไม่รวมธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 จะอยู่กันได้อย่างไร หรือจะอยู่ได้อีกนานสักเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นปัญหา เพราะคนป่วยคงไม่ค่อยมีใครเอากลับไปบ้าน เพราะคงจะเป็นที่รังเกียจของเขา ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขให้มาดูแล ซึ่งตนเองเป็นเพียงรักษาการหากเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ก็จะให้ผู้ที่มีความสามารถ เข้ามาดำเนินการหรือรักษาการแทนต่อไป แต่ระหว่างนี้อาตมายืนยันว่าจะไม่ทิ้งผู้ป่วยแน่นอน