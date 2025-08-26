เผยคำให้การ ทิดอลงกต สารภาพสวมตัวตน เพื่อนรัก อลงกต พลมุข หนีทหาร ทำงานมาเลเชีย
จากกรณีตำรวจสอบสวนกลางได้นำกำลังเข้าจับกุม พระราชวิสุทธิประชานาถ อลงกต พูลมุข เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตามหมายจับศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ จ.81/2568 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ในข้อหาทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัด เบียดบังทรัพย์ของวัดเป็นของตน หรือยอมให้ผู้อื่นนำทรัพย์นั้นไปโดยทุจริต และนำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบปราม
ล่าสุด 17.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจดาวแปดแฉก รายงานว่า จากการสอบปากคำ ทิดอลงกต ยอมรับสารภาพ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะข้อมูลยืนยันตัวบุคคล โดยระบุว่าเดิมทีตนเองนั้นชื่อ นายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ชื่อเล่น จอร์จ เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น เกิดเมื่อปี2503 โดยเรียนที่ รร.แก่นนครวิทยาลัย ก่อนที่ไปเรียน ปวช.ที่เกษตรบ้านกร่าง แต่ไม่จบหลักสูตร
โดยห้วงระหว่างนั้นได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่ อ.เมืองขอนแก่น แต่ไม่ได้เกณฑ์ทหาร เนื่องจากได้ ช่วงปี 2524 ได้ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยทำงานเป็นคนเขียนแบบสร้าง ตึกปิโตรนาส โดยออกทางช่องทางธรรมชาติ
ก่อนที่ปี2529 จะเดินทางกลับเข้ามาในไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ และได้มากับคณะผู้แสวงบุญ เพื่อมาศึกษาพระธรรมก่อนที่จะบวชเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2529 เวลา 07.36 น. ที่วัดลำนารายณ์ ก่อนจะมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ วันที่ 25 พ.ค.2536 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นนายอลงกต พลมุข เพื่อหนีทหาร
ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนและใช้ชื่อเป็นนายอลงกต พลมุข เนื่องจาก ส่วนตัวรู้จักกับนายอลงกต สมัยอยู่ที่ขอนแก่น เนื่องจากเป็นเพื่อนรักกัน โดยที่นายอลงกต ไม่ทราบตนได้สวมรอยใช้ชื่อนี้ เช่นเดียวกับกรณีรายละเอียดของใบสุทธิที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้น ยอมรับว่าเป็นผู้เขียนเองทั้งหมด
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ดาวแปดแฉก