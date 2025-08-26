ด่วน! หลวงพ่ออลงกต ยอมสึกแล้ว หลัง บิ๊กเต่า เข้าสอบปากคำ

ด่วน! หลวงพ่ออลงกต ยอกสึกแล้ว หลัง บิ๊กเต่า เข้าสอบปากคำ
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. พร้อมด้วย จนท.ปปท. และ ป.ป.ช. เดินทางมายังอาคารประชารักษ์ กองบังคับการปราบปรามเพื่อมาดูการสอบปากคำของพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี
พล.ต.ต. จรูญเกียรติ กล่าวว่า หลวงพ่อยังไม่ให้ความร่วมมือในบางเรื่อง ยังไม่ยินยอมสึก ซึ่งตำรวจก็ดำเนินการไปตามกฏหมายในการสอบปากคำ ส่วนจะขยายผลยังไงบ้างก็ว่าไปตามกฎหมาย
เมื่อถามว่าการที่หลวงพ่อไปสวมสิทธิชื่อคนอื่นในการบวชจะถือว่าเป็นการบวชจริงหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เรื่องนั้นเป็นเรื่องย่อยเอาเรื่องหลักก่อน จากนั้นก็ขึ้นลิฟต์ไปยังห้องสอบปากคำ
ล่าสุด ภายหลังพล.ต.ต. จรูญเกียรติ เข้าร่วมสอบปากคำของพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ซึ่งมีรายงานว่าต่อมาหลวงพ่ออลงกตได้ยินยอมที่จะขอลาสิกขาจากเพศบรรพชิตแล้ว เพื่อนำเข้าสู่ขั้นการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป