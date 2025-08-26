เปิดภาพนาที หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ลาสิกขา ใส่ชุดขาว
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย จนท.ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. มายังอาคารประชารักษ์ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เพื่อมาดูการสอบปากคำของพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือพระอลงกต และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือหมอบี โดยบอกว่า หลวงพ่อยังไม่ให้ความร่วมมือในบางเรื่อง ยังไม่ยินยอมสึก ตำรวจจะดำเนินการไปตามกฎหมายในการสอบปากคำ ส่วนจะขยายผลยังไงบ้างต้องว่าไปตามกฎหมาย
เมื่อถามว่าการที่หลวงพ่อไปสวมสิทธิชื่อคนอื่นในการบวชจะถือว่าเป็นการบวชจริงหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวว่า เรื่องนั้นเป็นเรื่องย่อย เอาเรื่องหลักก่อน จากนั้นได้ขึ้นลิฟต์ไปยังห้องสอบปากคำ
ต่อมาเวลา 14.10 น. หลัง พล.ต.ต.จรูญเกียรติเข้าสอบปากคำด้วยตัวเอง จากนั้นพระราชวิสุทธิประชานาถ ได้ยอมลาสิกขาสิ้นสุดความเป็นพระ และเปลี่ยนใส่ชุดขาว เพื่อนำเข้าสู่ขั้นการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป