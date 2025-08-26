อ่ำ-จอย ควงแอลลี่ เอาผิดมือมืดปล่อยเฟคนิวส์ บนติ๊กต็อก ให้ร้ายบุตรสาวตั้งครรภ์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่บก.ปอท. นายอัมรินทร์ นิติพน นักแสดงชื่อดัง พร้อมด้วย น.ส.อัจฉรียา อังคสุวรรณศิริ และ น.ส.อชิรญา นิติพน หรือ แอลลี่ และทีมทนายความ เดินทางเข้าพบพ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท และพนักงานสอบสวนบก.ปอท.
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีและทำการสืบสวนสอบสวนเอาผิดผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อก ซึ่งมีหลายบัญชีที่โพสต์คลิปและข้อความในลักษณะเฟคนิวส์ กล่าวหาในทำนองว่า น.ส.แอลลี่ ได้ตั้งครรภ์ อีกทั้งทางครอบครัวให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำพร้อมกับรับเรื่องราวไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาผู้กระทำความผิดตามกฏหมายต่อไป