ลูกชายอดีตขรก. เผยบิดามี 2 เบอร์ แต่ไม่เคยทำธุรกรรมทางการเงินอื่น ยันใช้เงินสดอย่างเดียว

ลูกชายอดีตขรก. แจ้งความ เอาผิด อดีตหลวงพ่ออลงกต นำชื่อ-เลขบัตร ปชช. ใช้เปิดบัญชีทำธุรกรรม หวั่นเกิดความเสียหาย
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ทนายความและประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้พานายเกม (นามสมมุติ) ลูกชายของนายอลงกต พลมุข อดีตข้าราชการที่ถูก อดีตพระอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี นำชื่อและเลขประจำตัวประชาชนไปใช้ มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
นายเกม เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้รับความช่วยเหลือจากทนายรณณรงค์ ให้มาแจ้งความลงทุนกับพนักงานสอบสวน หลังจากทราบว่า อดีตหลวงพ่ออลงกตนำชื่อของบิดาตนไปใช้ รวมทั้งนำเลขบัตรประชาชนของบิดา ไปใช้เปิดบัญชีธนาคารและทำธุรกรรมอื่นๆ จึงกังวลว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ครอบครัว
ส่วนตัวยืนยันว่า ไม่รู้จักกับอดีตพระอลงกต แต่เริ่มรู้จักตั้งแต่ปี 2554 ในฐานะที่เป็นพระนักพัฒนาด้านสาธารณะและที่ผ่านมาก็ไม่เคยระแคะระคาย จนกระทั่งช่วงประมาณปี 2560 – 2562 มีบิลค่าโทรศัพท์ ส่งมาที่บ้านพักข้าราชการของบิดาตนที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ซึ่งจดหมายดังกล่าวจ่าหน้าซองว่า “พระภิกษุอลงกต พลมุข” หรือ อดีตพระอลงกต แต่เนื้อหาที่ข้างในและที่อยู่ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องของบิดาตน ด้วยความเอะใจ เลยนำเรื่องดังกล่าวไปสอบถามบิดา ซึ่งก็ไม่มีท่าทีที่ตกใจ เพราะคิดว่าชื่ออาจเหมือนกัน มองเป็นเรื่องปกติ และให้นำไปชำระค่าโทรศัพท์มือถือตามปกติ
ส่วนนายเฉลิมพล พลมุข นั้น ตนเพิ่งมาทราบตอนเรียนมหาวิทยาลัยว่าเป็นเครือญาติกันเมื่อปี 2556 โดยทราบว่า นายเฉลิมพลนั้นมีศักดิ์เป็นลูกของปู่ผู้พี่ แต่ไม่เคยพูดคุยเป็นการส่วนตัว
นายเกม ยืนยันว่า บิดาของตนมี 2 เบอร์ แต่ไม่เคยทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน ระบบ Mobile Banking แต่อย่างใด ใช้แต่เงินสดอย่างเดียว ยืนยันว่า ครอบครัวและตนไม่เคยรู้จักกับอดีตหลวงพ่ออลงกตเป็นการส่วนตัว
ด้านทนายรณณรงค์ เปิดเผยว่า การแจ้งความร้องทุกข์ครั้งนี้ เป็นการพาทายาทตามกฎหมายของนายอลงกต มาแจ้งความในความผิดเรื่องใช้เอกสารปลอมและให้ข้อมูลเท็จกับทางเจ้าพนักงาน ซึ่งประเด็นนี้ต้องให้ทางพนักงานสอบสวนไปดำเนินการสืบต่อว่า ที่ผ่านมาอดีตพระอลงกตได้นำใบสุทธิและเลขประจำตัวประชาชนของนายอลงกต พลมุข ไปใช้ทำธุรกรรมอะไรบ้างตั้งแต่บวช แล้วค่อยดำเนินคดีตามระยะอายุความต่อไป