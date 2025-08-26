ไวยาวัจกรวัดม่วง ปฏิเสธข้อหา ‘แจ้งเท็จ’ ปมทองแท่ง 22 ล้านหายทิพย์ ตร.เร่งรวมหลักฐาน

‘ศักดา’ ไวยาวัจกรวัดม่วง ปฏิเสธข้อหาแจ้งเท็จฯ ปมเงินสด-ทองแท่ง ‘เจ้าอาวาสวัดม่วง’ มูลค่า 22 ล้านบาท หายทิพย์ ตร.เร่งรวบรวมหลักฐานส่งฟ้อง กรอบ 30 วัน
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม นายศักดา เลิศฤทธิ์สมบูรณ์ ไวยาวัจกรวัดม่วง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ 405/2568 พร้อมทนายความ เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.สุภสิทธิ์ มากผ่อง รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย โดยมี พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม ร่วมทำการสอบสวน จากการสอบสวนนายศักดาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ด้าน พ.ต.อ.ปราโมทย์กล่าวว่า จากการสอบสวนเบื้องต้น นายศักดาให้การปฏิเสธ แต่จะขอกลับไปหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา และจะเข้ามาให้การอีกครั้งภายใน 20 วัน ซึ่งต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องภายใน 30 วัน