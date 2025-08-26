ทนาย เผย ยังไม่ได้คุยหมอบี หลังถูกสอบเข้ม 10 ชม.แล้ว ตร.ขนหลักฐาน 20 กล่องเข้ากองปราบ

ทนาย ‘หมอบี’ เผยยังไม่ได้คุยลูกความ หลังถูกสอบปากคำกว่า 10 ชม.-ตร.ยึดหลักฐานกว่า 20 กล่อง คอม-เอกสาร จากวัดพระบาทน้ำพุ
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นายกสานติ์ ปัญญาชัยรักษา ทนายความของ นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ ให้สัมภาษณ์ภายหลังตำรวจนำตัว นายเสกสันน์ มาสอบปากคำหลังผ่านไปแล้วกว่า 10 ชั่วโมง ว่า ตนยังไม่ได้พูดคุยกับนายเสกสันน์ เลยกำลังรออยู่เหมือนกัน เนื่องจากยังติดกระบวนการการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการยื่นขอประกันตัว
ส่วนจะถูกแจ้งข้อหาอะไรบ้างนั้น ตนก็ยังไม่ทราบ เพราะยังไม่ได้คุยกันเลย รวมถึงแนวทางการสู้คดีก็ว่าไปตามกระบวนการของศาล และตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่ทางทีมงานได้เตรียมหลักฐานไว้ต่อสู้คดี ซึ่งยังไม่ได้นำหลักฐานมา
ผู้สื่อข่าวถามว่า เหมือนตอนแรกจะไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ แต่เหตุใดถึงกลับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในภายหลัง นายกสานติ์ ตอบเพียงว่า ตอนนี้ยังไม่ทราบเลย เพราะยังไม่ได้คุยกัน
ส่วนการสอบปากคำญาติของนายเสกสันน์ นายกสานติ์เปิดเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบปากคำไปบางคน แต่ไม่ทราบว่าใครถูกเรียกสอบปากคำบ้าง
ผู้สื่อข่าวถามทิ้งท้ายว่ามั่นใจหรือไม่ว่านายเสกสันน์ จะได้รับการประกันตัว ทนายความตอบว่า ก็แล้วแต่ความเห็นของพนักงานสอบสวน
ทั้งนี้ เวลา 20.20 น. เจ้าหน้าที่ได้เริ่มทยอยนำของกลางที่ได้ตรวจค้นตามจุดต่างๆ เข้ามาที่ บก.ป. โดยพบว่ามีกล่องหลักฐานจากจุดตรวจค้นที่ 1 จุดที่ 4 จุดที่ 5 จุดที่ 11 และจากภายในวัดพระบาทน้ำพุ โดยพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว หนังสือเอกสารรายละเอียดโครงการต่างๆ ของวัด และคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดจากจุดที่ 5 ภายในมูลนิธิใจฟ้าฯ รวมเอกสารทั้งหมดมากกว่า 20 กล่อง CPU คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง และเครื่องทำลายเอกสาร
โดยเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำไปทำการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ที่สามารถเก็บได้ รวมถึงเตรียมนำชิ้นส่วนเอกสารที่ถูกทำลายมาประกอบกลับมาใหม่เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวัดดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 06.00 น และนับเวลารวมแล้วมากกว่า 12 ชั่วโมง