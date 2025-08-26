บิ๊กเต่า-เลขาฯป.ป.ท. พบ ภูมิธรรม รายงานวัดพระบาทน้ำพุ เตรียมแถลงใหญ่ แจงทุกประเด็นปม‘ทิดอลงกต’

“บิ๊กเต่า”-“เลขาฯป.ป.ท.” พบ ภูมิธรรม แจงคืบหน้า วัดพระบาทน้ำพุ เตรียมแถลงใหญ่ เตือนคนที่ถือครองที่ดิน-ทรัพย์สิน รายงานตัวเจ้าต่อหน้าที่ยังมีโอกาสไม่ถูกดำเนินคดี
นี้ เราจะมีการแถลงข่าวใหญ่ตอบสังคมให้ทราบทุกประเด็น ทั้งเรื่องความเป็นมาชีวิตนายอลงกตว่าทำไมมาบวช ทำไมเลขใบสุทธิไม่ตรงกับเลขประจำตัวประชาชน เรื่องผู้หญิงที่เกิดขึ้น รวมถึงการโกงของนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ความชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำเอกสารทั้งหมดเสร็จแล้ว ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) พร้อม นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (เป.ป.ท.) เข้าพบ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายก ฯ รายงานความคืบหน้าภายหลังนายอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ลาสิกขา
ต่อมาเวลา 19.10 น. ภายหลังการหารือ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า มารายงานกรณีนายอลงกต โดยนายภูมิธรรม ขออย่าให้กระทบกระเทือนกับประชาชน อย่าให้เสื่อม ทั้งนี้ นายอลงกต ได้อัดคลิปวิดีโอพูดถึงความถูกผิดเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบว่าทำไม่ถูกเยอะ ในส่วนที่ทำถูกก็เป็นบุญ ในส่วนที่ทำผิดก็ต้องรับโทษ ซึ่งนายอลงกต ยอมรับการสึกโดยที่ยังยิ้มอยู่ พร้อมสอนพระสอนคนด้วย และมีความห่วงใยความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา อีกทั้ง คลิปดังกล่าวประชาสัมพันธ์ฝ่ายสอบสวนกลางจะนำมาเผยแพร่
ผู้สื่อข่าวถามว่า ต้องไปดูเส้นทางการเงินหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า หลักฐาน 30 ปี เราเพิ่งเริ่มเปิดแผลเรามีการค้น 17 จุด เพื่อเอาหลักฐานและไปสอบปากคำ หาเส้นเงิน หาผู้กระทำความผิด เราต้องการเอาทรัพย์สินของวัดทั้งหมดที่ไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นกลับมาเป็นของวัดให้หมด เราเลยดำเนินการเรื่องคดีฟอกเงิน โดยจะให้ทุกคนที่ถือครองทรัพย์สินที่ดินของวัดเอากลับมาวางบนโต๊ะให้หมด ถ้าใครไม่เอามาจะถูกดำเนินคดี จึงแจ้งเตือนไปว่าใครที่ถือครองทรัพย์สินของวัดไม่ว่าจะเป็นอะไร
วันนี้นายอลงกตได้สึกไปแล้ว ให้นำของเหล่านี้มาคืนเจ้าหน้าที่และแสดงตัวบอกที่มาที่ไป นายอลงกตก็จะยังมีคำว่าเจตนากับไม่เจตนา และยังมีโอกาสที่จะไม่ถูกดำเนินคดี แต่ถ้านายอลงกต ยังดื้อหรือไม่ยอมที่ดินอันนี้ก็จะกลับไปทำลายนายอลงกตหรือทรัพย์สินอื่น ที่จะกลับไปทำลายนายอลงกต จึงขอเตือนให้เอามาคืนและให้มาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่
เมื่อถามว่าเท่าที่เราดูเส้นเงินได้ประเมินหรือไม่ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า มีเส้นเงินเป็นมูลค่าหลายพันล้าน
เมื่อถามว่าในขบวนการนี้นอกจากนายอลงกต มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า เป็นเหมือนบริษัทหนึ่งที่ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อหาเงิน ที่ตั้งเพจ ชมรมขึ้นมาเพื่อหาเงินเหมือนบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินเข้ามาร่วม 30 ปี จนเงินไม่รู้จะกองเอาไว้ที่ไหน ก็มีการถ่ายออกไปซื้อทรัพย์สินให้คนอื่นถือครอง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ตอนที่เราไปคุยกับนายอลงกตให้สึกเราคุยกันว่าช่วงแรกของชีวิต นายอลงกตช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ทำให้ศรัทธาหลั่งไหลเข้ามาจนล้นและไม่รู้จะเก็บไว้ไหน ทำให้เป็นกิเลสจนนายอลงกตนำเงินไปถ่าย เป็นที่ดิน สนามบอล ร้านอาหาร เหมือนเป็นการฟอกเงินด้วย
ด้านนายภูมิวิศาล กล่าวว่า นายอลงกตพยายามให้เราแยกว่าความผิดที่เกิดขึ้น มันเป็นความผิดของปัจเจกบุคคล แม้ว่าจะกระทบต่อความเชื่อมั่นและศรัทธาก็จริง แต่ศาสนายังอยู่ นายอลงกตทำผิดก็ได้รับบทลงโทษไป ซึ่งก่อนที่เราจะมาที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการพูดคุย หลังจากที่ได้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายอลงกตยอมรับและบอกเองว่ายอมรับในเรื่องทางโลก ส่วนเรื่องทางธรรมที่ได้ศึกษามาก็ได้ยอมรับกฎแห่งกรรมที่ได้ทำเอาไว้ บางเรื่องมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี นายอลงกตก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าการเป็นพระไม่ควรที่จะไปติดยึดหรือยึดถือในเรื่องของเงินทองอะไรต่าง ๆ สำหรับคลิปที่จะเผยแพร่มีความยาว 6-7 นาที ซึ่งนายอลงกตได้ระบายความรู้สึกให้ฟัง โดยเมื่อสึกแล้วนายอลงกตดูมีความสุขและยิ้ม