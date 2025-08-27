ตร.จับอลงกต-หมอบี นำมาสอบกองปราบ บิ๊กเต่ากล่อมจนสึก เผยปูมหลังชีวิตหมดเปลือก
ตำรวจกองปราบปราม เข้าจับกุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ อลงกต พูลมุข อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในข้อหาทุจริตยักยอกเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ โดยจับกุมได้ที่มูลนิธิใจฟ้า ภายในบริเวณวัดพระบาทน้ำพุ เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม ขณะที่หลวงพ่ออลงกต กำลังขึ้นรถตู้สีดำออกไปทำกิจธุระด้านนอก ก่อนควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผลที่กองปราบปราม ตามหมายจับศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในข้อหายักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และฟอกเงิน และตำรวจกองปราบฯได้เข้าจับกุมนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” เจ้าของเพจ “งมงาย สไตล์หมอบี” หลังถูกร้องเรียนว่าส่อทุจริตเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุด้วย
รายงานด้วยว่า จากการตรวจค้นบ้านพักหมอบีที่ย่านประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักรตรวจค้นพบเงินสด มีทั้งที่ใส่ซองเอาไว้ และวางเอาภายในบ้านรวมทั้งหมดกว่า 3 ล้านบาท หมอบีอ้างว่า เป็นเงินที่ได้มาจากผู้เข้ามาขอคำปรึกษาปัญหา ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้อง หรือลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้ว เงินนี้เป็นเงินจากผู้นำมามอบให้ในระยะเวลาแค่ 3 วันเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นของผู้ที่ศรัทธาในตัวเอง เคยเขียนจดหมายมาขอคำปรึกษาถึงญาติๆ หรือลูกหลานที่เสียชีวิตไปแล้ว ที่ยังมีความห่วงใย กลัวว่าผู้ล่วงลับไปแล้วอาจจะได้รับความลำบาก จึงเข้ามาขอคำปรึกษา
ส่วนกรณีการร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกตนั้น ทางหมอบีระบุว่า เป็นเพราะความศรัทธาที่มีมานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยส่วนตัวแล้วตนมองว่าหลวงพ่อนั้นเป็นคนดี จึงจัดทำหาเงินบริจาคให้กับโครงการต่าง ๆ ของหลวงพ่อ ซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ตนถวายให้กับหลวงพ่อไปจนหมดแล้วอีกด้วย
นอกจากนี้ ตัวหมอบียังระบุด้วยว่า ตั้งแต่ร่วมทำบุญกับหลวงพ่ออลงกต ผลอานิสงส์ยังทำให้หน้าที่การงานของตนประสบผลสำเร็จอีกด้วย
ต่อมาตำรวจได้นำตัวพระอลงกตและหมอบีมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยแยกกันสอบ
ภายหลัง พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. เข้าร่วมสอบปากคำ พระอลงกต ปรากฎว่า ได้ยินยอมขอลาสิกขาจากเพศบรรพชิตเพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายงานว่าแจ้งว่า จากการสอบปากคำ อดีตพระอลงกต ให้การรับสารภาพ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะข้อมูลยืนยันตัวบุคคล โดยระบุว่า เดิมทีตนเองนั้นชื่อนายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ชื่อเล่นจอร์จ เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น เกิดเมื่อปี 2503 โดยเรียนที่ รร.แก่นนครวิทยาลัย ก่อนที่ไปเรียน ปวช. ที่เกษตรบ้านกร่าง แต่ไม่จบหลักสูตร โดยห้วงระหว่างนั้น ได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่ อ.เมืองขอนแก่น แต่ไม่ได้เกณฑ์ทหาร เนื่องจากได้ช่วงปี 2524 ได้ไปทำงานที่มาเลเซีย โดยทำงานเป็นคนเขียนแบบสร้างตึกปิโตรนาส โดยออกทางช่องทางธรรมชาติ
ก่อนที่ปี 2529 จะเดินทางกลับเข้ามาในไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ และได้มากับคณะผู้แสวงบุญ เพื่อมาศึกษาพระธรรม ก่อนที่จะบวชเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2529 เวลา 07.36 น. ที่วัดลำนารายณ์ ก่อนจะมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ วันที่ 25 พ.ค.2536 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นนายอลงกต พลมุข เพื่อหนีทหาร ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนและใช้ชื่อเป็นนายอลงกต พลมุข เนื่องจากส่วนตัวรู้จักกับนายอลงกต สมัยอยู่ที่ขอนแก่น เนื่องจากเป็นเพื่อนรักกัน โดยที่นายอลงกต ไม่ทราบว่าตนได้สวมรอยใช้ชื่อนี้ เช่นเดียวกับกรณีรายละเอียดของใบสุทธิ ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้น ยอมรับว่าเป็นผู้เขียนเองทั้งหมด
พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. เปิดเผยว่า จะดำเนินคดีหมอบีเป็นหลัก เรื่องบัญชีใจฟ้า 300 ล้านบาท ที่มีวัตถุประสงค์บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ แต่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เบื้องต้นมีการปิดบัญชี และเปลี่ยนกลับไปเป็นบัญชีวัดแล้ว หลังจากนี้ตำรวจก็จะขยายผลบุคคลที่เกี่ยวข้องบ้าง ขยายผลทรัพย์สินของบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ก็จะแจ้ง ปปง. ยึดอายัดทรัพย์ต่อ อย่างไรก็ตามปัญหาคดีนี้คือโอนเงินออกจากบัญชีมาเป็นเงินสด การใช้จ่ายต่างๆ จะเป็นเงินสดทั้งหมด ทำให้การตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องใช้เวลา ส่วนหลังสอบปากคำเสร็จจะให้ประกันตัวหรือไม่นั้น ยังต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่ยืนยันว่าตำรวจได้เฝ้าติดตามและพบพฤติการณ์ที่อาจจะหลบหนี จึงต้องเข้าจับกุมตามหมายจับ