สอบสวนกลาง เปิดไทม์ไลน์จับ ‘หลวงพ่ออลงกต-หมอบี’ เข้าค้น 17 จุด ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ 109 นาย
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง ได้เปิดเผยไทม์ไลน์การปฏิบัติงานของตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ในการควบคุมตัว ‘หลวงพ่ออลงกต-หมอบี’ หลังถูกออกหมายจับ ฐานความผิด ม.147, ม.157 และฟอกเงิน
โดยในวันที่ 26 ส.ค. 68 เจ้าหน้าที่มีกำหนดการปล่อยแถวปฏิบัติงาน ในเวลา 05.00 น. เป้าหมายตรวจค้น กรุงเทพฯ และ จ.ลพบุรี 17 จุด ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ 109 นาย
แต่ในช่วง 02.00 น. รถของหลวงพ่ออลงกต ขับออกจากมูลนิธิใจฟ้า ตำรวจที่เฝ้าสังเกตการณ์จึงเรียกตรวจสอบทันที ซึ่งพบหลวงพ่อภายในรถ จึงแสดงหมายจับ เข้าควบคุมตัว และคุมตัวเข้าตำรวจสอบสวนกลางทันที
ในเวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นกละจับกุม หมอบี ที่บ้านพักในกรุงเทพฯ
10.00 น. หลังเก็บพยานหลักฐาน เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหมอบีมาที่ตำรวจสอบสวนกลาง
ระหว่างนั้นยังคงตรวจค้นอย่างต่อเนื่องในอีกหลายจุดในกรุงเทพฯ และ จ.ลพบุรี ทั้งจุดบริจาควัดพระบาทน้ำพุ, สำนักงานโครงการเมตตาธรรม, มูลนิธิธรรมรักษ์ ฯลฯ
สุดท้าย ทางเพจ ตำรวจสอบสวนกลาง ยังได้ฝากข้อคิดไว้ว่า “กมฺมุนา วตฺตตีโลโก : สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”