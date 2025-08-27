สอบปากคำกว่า 24 ชม. อดีตพระอลงกต-หมอบี ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ตร.ค้านประกัน เตรียมฝากขัง

คุมตัวอดีตพระอลงกต-หมอบี เข้าห้องคุมขัง หลังสอบปากคำนานกว่า 24 ชั่วโมง เตรียมนำฝากขัง ตร.คัดค้านการประกันตัว หวั่นหลบหนี-ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม นำตัวนายอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือหมอบี เข้าห้องคุมขัง ที่อาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังถูกควบคุมตัวตามหมายจับตั้งแต่กลางดึกและเช้ามืดวันที่ 26 ส.ค.
ขณะตำรวจควบคุมตัวเข้าห้องคุมขัง ผู้ต้องหาทั้งสองปฏิเสธตอบคำถามกับสื่อมวลชน ในประเด็นต่างๆ โดยอดีตพระอลงกตยิ้มตอบรับกับสื่อมวลชน แต่จากการสังเกต ผู้ต้องหาทั้งสองมีอาการอ่อนเพลียหลังจากถูกสอบปากคำนานกว่า 24 ชั่วโมง
พนักงานสอบสวนให้ข้อมูลว่า การสอบปากคำเบื้องต้นอดีตพระอลงกตยังให้การเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เช่นเดียวกับนายเสกสันน์ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกัน โดยอ้างว่ามีหลักฐานมาหักล้างการกระทำความผิดจากบัญชีที่เปิดรับบริจาค
หลังการสอบปากคำแล้ว พนักงานสอบสวนมีความเห็นค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวน เนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนี และกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอื่นๆ ซึ่งการสอบสวนถือว่าเป็นการสิ้นสุดแล้ว ก่อนนำตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภายในวันนี้