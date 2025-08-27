สลด ‘ลูกชาย’ สังหารพ่อแท้ๆ ดับในบ้านย่านเสรีไทย จนท.เข้ารวบ ผงะ มือฆ่ายังยิ้มแย้ม

ลูกชายคลั่งคว้ามีดไล่ฟันแทง พ่อดับคาบ้านเช่า ย่านเสรีไทย จนท.คุมตัวรอสอบสวนดำเนินคดี
เมื่อเวลา 02.40 น. วันที่ 27 สิงหาคม พ.ต.ต.วิทยา ทองแดง สารวัตร (สอบสวน) สน.บึงกุ่ม รับแจ้งเหตุชายคลั่งใช้อาวุธมีดทำร้ายมีผู้บาดเจ็บอาการสาหัส ภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่ง ซอยเสรีไทย 38 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ 191 เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) และอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์)
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่า 2 ชั้น บริเวณห้องชั้นที่ 1 พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย 1 ราย สภาพมีบาดแผลถูกแทงและฟันที่ศีรษะ ใบหน้า ตามลำตัวหลายแห่ง นอนหมดสติจมกองเลือดอยู่ จึงช่วยปฐมพยาบาลปั๊มหัวใจ ประมาณ 30 นาทีทว่าไม่เป็นผล ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อ นายประเสริฐ อายุ 56 ปี
จากการตรวจสอบภายในห้องมีสิ่งของถ้วยจาน หม้อข้าว กระจาย มีคราบเลือดเต็มพื้นห้อง และยังพบอาวุธมีดแบบพับ และมีดคัตเตอร์ รวม 2 เล่มตกอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายทราบชื่อ นายณัฐพล อายุ 25 ปี อยู่ในสภาพคลุ้มคลั่ง ลักษณะคล้ายคนป่วยจิตเวช พูดจาวกวนไปมาและยิ้มแย้มอยู่ตลอด เจ้าหน้าที่ตํารวจและกู้ภัยจึงช่วยกันล็อกตัวใส่กุญแจมือไว้ก่อนควบคุมตัวมาสอบสวนที่ สน.บึงกุ่ม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรอให้ผู้ก่อเหตุอาการดีขึ้นก่อนสอบสวนเพื่อสรุปสาเหตุ ส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำส่งชันสูตรศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ก่อนมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไป
